DIRETTA TORTONA VENEZIA/ Video streaming tv: parola al presidente Picchi

DIRETTA TORTONA VENEZIA: PARLA MARCO PICCHI

Mentre aspettiamo la diretta di Tortona Venezia, è comunque giusto celebrare la stagione già eccellente dei piemontesi. Il presidente della Bertram Derthona Marco Picchi è stato intervistato da Piero Guerrini su Tuttosport e ha dichiarato: “Questo è un risultato straordinario, frutto del lavoro fantastico del coach Ramondino e dei ragazzi, in un campionato difficilissimo, equilibratissimo verso l’alto e diventato ancora più forte con trasferimenti invernali e primaverili. Mi ha colpito la continuità della nostra squadra, ma un periodo di vera difficoltà. Temevamo il post Coppa Italia, perché il torneo e quel risultato avevano prosciugato energie. Invece abbiamo chiuso con 7 vinte e 4 perse”.

Picchi ha poi aggiunto, tra i ricordi e anche già le prospettive per il futuro: “Fin dall’inizio siamo travolti dalle emozioni: dal debutto in Supercoppa a Trieste, alla prima volta al Forum contro l’Olimpia Milano, la Coppa Italia a Pesaro… Ricordo cinque anni fa i messaggi con il dottor Gavio che diceva ‘voglio portare il Derthona al vertice’. Ora ci siamo, il sogno è realizzato, il quarto posto è incredibile, ma vogliamo che il sogno continui, tutto questo durerà. Continuiamo a lavorare per crescere, ci sono cose che possiamo migliorare e ci riusciremo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TORTONA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Venezia sarà garantita per gli abbonati sui canali di Eurosport, possibilità che va ad aggiungersi alla diretta streaming video sulla piattaforma Discovery Plus, anche in questo caso naturalmente su abbonamento. Da ricordare che sul portale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

TORTONA VENEZIA: PARTITA COMBATTUTA!

Tortona Venezia, diretta dagli arbitri Mazzoni, Giovannetti e Grigioni, si gioca presso il PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato con palla a due che sarà in programma alle ore 19.00 di questa sera, domenica 15 maggio 2022, come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A di basket. Siamo dunque all’inizio dei playoff e c’è grande attesa per la diretta di Tortona Venezia anche perché questa è la serie tra la quarta e la quinta in classifica della stagione regolare, sulla carta la più equilibrata.

Complimenti alla neopromossa rivelazione Bertram Derthona Basket Tortona, che sulla carta doveva essere una delle principali indiziate per la retrocessione ed invece ha stupito tutti, già in Coppa Italia ma ancora più con lo straordinario quarto posto in stagione regolare, conquistato andando a vincere a Brindisi nell’ultima giornata per chiudere a 17-13, esattamente come la Umana Reyer Venezia, scavalcata però grazie all’esito degli scontri diretti. Venezia ha quindi perso il vantaggio del fattore campo perdendo contro Milano, però è molto più abituata a vivere sfide di questo genere: che cosa succederà in Tortona Venezia?

DIRETTA TORTONA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Tortona Venezia, bisogna ancora una volta fare i complimenti ai piemontesi, perché nessuno ad inizio campionato avrebbe mai potuto immaginare Tortona non solo qualificata ai playoff, ma addirittura con il quarto posto in classifica. Anche domenica scorsa Tortona ha davvero impressionato: 99 punti a Brindisi sono un bottino eccellente, ottenuto dai ragazzi di coach Ramondino grazie a ben cinque uomini in doppia cifra, a cominciare dai 21 punti di Daum.

Venezia ha avuto una stagione più complicata, ma infine tutto sommato ha ottenuto un piazzamento di buon livello, anche se magari l’ideale per l’Umana Reyer di coach De Raffaele sarebbe stato difendere il quarto posto per avere il fattore campo. La sconfitta contro l’Olimpia Milano ha impedito ciò, però naturalmente Venezia può vantare rispetto a Tortona una abitudine nettamente superiore a giocare sfide particolare come quelle nei playoff: la Reyer saprà sfruttarla al meglio, oppure i piemontesi stupiranno ancora?

