Diretta Virtus Bologna Tortona/ Streaming video tv: occhio alle sorprese (Supercoppa)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: ANCHE LE V NERE IN CAMPO

Virtus Bologna Tortona, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Martolini e Christian Borgo, si gioca alle ore 21:00 di sabato 18 settembre: siamo alla Unipol Arena, per l’ultimo quarto di finale della Supercoppa basket 2021. Questo è anche il giorno dell’esordio delle V nere, che ripartono dalla splendida vittoria dello scudetto: un 4-0 rifilato a Milano in una serie dominata, al netto della stanchezza dell’Olimpia la Segafredo ha cambiato passo nei playoff e ha saputo tornare sul tetto d’Italia.

In estate però sono successe alcune cose, prima tra tutte l’addio di Sasha Djordjevic che era comunque annunciato; in panchina c’è ora Sergio Scariolo, e la missione è quella di continuare a vincere. Avversaria nei quarti di Coppa Italia è la Bertram: potrebbe essere una partita a senso unico, ma la neopromossa piemontese ha stupito tutti vincendo il girone a punteggio pieno e si è già presentata alla stagione come potenziale rivelazione. I campioni d’Italia dovranno quindi stare molto attenti a non sottovalutare l’impegno; noi aspettiamo con trepidazione la diretta di Virtus Bologna Tortona, e nel frattempo facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Tortona sarà su Eurosport 2, e dunque tutti i clienti della televisione satellitare potranno seguire questa partita dei quarti di finale. In alternativa, ormai lo sappiamo bene, la Supercoppa basket 2021 è trasmessa da due piattaforme che garantiscono la visione in diretta streaming video, e per le quali sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La prima è Discovery + che è già stata broadcaster ufficiale delle Olimpiadi, la seconda è come sempre Eurosport Player, da qualche anno la casa del grande basket; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

In Virtus Bologna Tortona è sicuramente interessante valutare il roster della Segafredo: si è ripartiti dalla conferma di Milos Teodosic, fatto non scontato se pensiamo che il playmaker serbo dovrà giocare nuovamente la Eurocup e c’erano dubbi su questo. Con lui al timone è rimasto anche Marco Belinelli, nuovo capitano, mentre le addizioni principali sono sicuramente quelle del veterano Ekpe Udoh (vincitore dell’Eurolega ed MVP della Final Four, con il Fenerbahçe) e di Nico Mannion, eroe dell’Italia nel Preolimpico e a Tokyo.

Quest’ultimo però è stato vittima di un virus che lo ha tolto di mezzo per il momento, così Bologna è dovuta tornare sul mercato; firmato Ty-Shon Alexander, ma ovviamente Scariolo punterà molto sulla crescita esponenziale di Alessandro Pajola per quel ruolo. Tortona ha già dimostrato di essere una squadra competitiva, che potrebbe davvero correre per un posto nei playoff; la spingono per il momento Bruno Mascolo e Mike Daum ma ci sono tanti giocatori in grado di fare la differenza. Il quarto di Supercoppa basket 2021 si annuncia particolarmente difficile, ma Derthona è già in ritmo a differenza della Virtus Bologna e dunque attenzione alle sorprese…



