Diretta Tortona Virtus Bologna/ Streaming video Rai: V nere già in finale? (gara-3)

Tortona Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Beniamino Manuel Attard e Mark Bartoli, si gioca alle ore 20:45 di martedì 31 maggio presso il PalaEnergica, a Casale Monferrato: gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2021-2022 potrebbe portare la Segafredo alla seconda finale consecutiva o, al contrario, rimettere in corsa la Bertram che, sconfitta anche domenica sera, è sotto 0-2 nella serie ma vincendo oggi accorcerebbe le distanze, e poi avrebbe un’altra partita casalinga per provare a forzare il quinto episodio, che sarebbe alla Segafredo Arena ma comunque rimetterebbe tutto in discussione.

Va detto che fino a questo momento abbiamo visto una differenza netta tra le due squadre: a Tortona non è bastato aver battuto due volte la Virtus Bologna nel corso della stagione, quando il gioco si è fatto “serio” i campioni d’Italia si sono messi in assetto da battaglia e hanno fatto vedere di essere tremendamente superiori, nonostante gli straordinari accorgimenti di coach Marco Ramondino e il cuore della neopromossa piemontese, che come sempre è infinito. Mancano poche ore alla diretta di Tortona Virtus Bologna; vedremo come andranno le cose sul parquet del PalaEnergica, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che ci accompagneranno nella serata della semifinale playoff.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Tortona Virtus Bologna, come ormai succede per tutte le partite dei playoff di Serie A1, viene trasmessa sia sulla televisione di stato (Rai Sport, numero 58 del telecomando) sia sul satellite, appuntamento questo riservato agli abbonati Sky al numero 211 del decoder. Nel primo caso ovviamente ci sarà la possibilità di seguire il match in mobilità attraverso il sito o l’app ufficiali di Rai Play, ma la diretta streaming video sarà fornita anche da Discovery Plus, che da quest’anno (sempre in abbonamento) è diventato broadcaster ufficiale della Lega. inoltre ricordiamo che sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili tutte le informazioni su gara-3, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Tortona Virtus Bologna quindi può chiudere la serie a favore della Segafredo: come l’anno scorso le V nere possono arrivare in finale senza aver perso una singola partita di playoff, con un 6-0 che rappresenta percorso netto e ben ci dice della forza di una squadra che, vinta la regular season (nel 2021 invece era stato terzo posto) ha dominato contro Pesaro nel primo turno e adesso ha fatto la voce grossa contro la neopromossa. Come detto, in stagione regolare Tortona ha battuto due volte i campioni d’Italia e ha meritato a pieno titolo di essere in semifinale playoff.

Il problema per Marco Ramondino e i suoi ragazzi è che quando c’è aria di titolo la Virtus Bologna cambia pelle, e del resto sulla carta questa serie non si sarebbe nemmeno dovuta giocare, perché la Bertram ha fatto un capolavoro anche solo nel qualificarsi ai playoff e poi ha vinto due volte al Taliercio ottenendo anche la semifinale, solo la quinta matricola assoluta che nella storia abbia centrato un simile traguardo. Ora al PalaEnergica servirà l’entusiasmo dei tifosi del Derthona Basket per provare a prolungare la serie almeno per un’altra partita: diciamo pure che tutto l’ambiente di Tortona meriterebbe che ci fosse almeno una gara-4, ma chiaramente Sergio Scariolo ha altre idee e dunque sarà come sempre il campo a dirci come andranno le cose…











