Diretta Tortona Virtus Bologna/ Streaming video tv: è un big match! (basket A1)

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: MATCH INTRIGANTE!

Tortona Virtus Bologna è in diretta dal PalaEnergica di Casale Monferrato, e si gioca alle ore 20:30 di sabato 7 gennaio: la 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023 è la penultima del girone di andata, grazie alla vittoria di Varese giunta al fotofinish (e rimontando da -11 al termine del terzo quarto) la Bertram si è assicurata ancora una volta la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia, confermando un passo straordinario che la sta ulteriormente avvicinando alle due corazzate che comandano la classifica di un campionato in cui i piemontesi possono ampiamente dire la loro.

Una delle due corazzate è la Virtus Bologna, che lo scorso lunedì ha pagato lo scotto delle imprese di Eurolega e, con un roster ancora accorciato dagli infortuni, ha perso nettamente contro Milano, per di più in casa: uno scivolone che ha consentito l’aggancio da parte dell’Olimpia, ma comunque la Segafredo alla Coppa Italia si era già qualificata con ampio anticipo. Sergio Scariolo cerca comunque riscatto, e vedremo se lo troverà nella diretta di Tortona Virtus Bologna; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali della serata.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tortona Virtus Bologna non è una delle partite che fanno parte del pacchetto dei nostri canali per la 14^ giornata di Serie A1. Il match sarà comunque fornito dal portale Eleven Sports, come tutti gli altri del massimo campionato di basket: dallo scorso 2 gennaio questa emittente sarà visibile anche dagli abbonati DAZN e dunque ci sarà un’opportunità in più, ricordando che si tratterà di una visione in diretta streaming video e che potrete decidere di abbonarvi al servizio o acquistare l’evento on demand. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo considerare la diretta di Tortona Virtus Bologna un altro capitolo di una rivalità che nella passata stagione è stata particolarmente interessante: le due squadre si erano infatti incrociate per ben 6 volte, perché oltre alle due sfide nella regular season c’era stato il quarto di finale in Coppa Italia e poi la semifinale playoff. Alla fine la Segafredo aveva raggiunto la finale, ma alla Final Eight il colpo lo aveva fatto la Bertram, che sul parquet di Casale Monferrato aveva vinto anche in campionato: squadra dunque indigesta a Sergio Scariolo, e che dopo un periodo di appannamento sembra essersi rilanciata.

La Virtus Bologna sta tutto sommato facendo il suo: è abbastanza curioso notare come le due sconfitte in regular season siano maturate alla Segafredo Arena, ad ogni modo le V nere sanno bene che i conti veri si faranno in primavera e per il momento si proverà a tenere il passo di Milano, nella consapevolezza – per contro – che anche prendersi uno dei primi due posti in classifica non sarà scontato, per quanto (al netto della stessa Tortona) le altre siano già attardate. Alla Virtus servirà soprattutto un segnale forte di rinascita, come la squadra di Sergio Scariolo ha dimostrato di saper fare in Eurolega: vedremo come andranno le cose tra poche ore…











