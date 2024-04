Diretta/ Tortona Virtus Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, palla a due! (28 aprile 2024)

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta di Tortona Virtus Bologna è dietro l’angolo. Abbiamo parlato della rincorsa della Segafredo al primo posto, la Bertram invece nelle ultime due giornate può migliorare o peggiorare la sua posizione nella griglia dei playoff, e tra l’altro alla post season si deve ancora qualificare. Intanto, Tortona ha la differenza canestri a favore nei confronti di Napoli, dunque sarebbe ai playoff vincendo stasera o con una sconfitta della GeVi a Reggio Emilia; è però 0-2 nei confronti di Pistoia che ha i suoi stessi punti, con Trento invece è 1-1 e differenza canestri favorevole (per un solo punto) e la doppia sfida con Reggio Emilia è a totale vantaggio, perché c’è una doppia affermazione.

Dunque: Tortona potrebbe arrivare quinta vincendo una partita in più della Unahotels – la sua ultima sarà a Treviso – ma potrebbe ritrovarsi ottava, in qualunque caso possibile l’ennesimo incrocio playoff con la Virtus Bologna, stavolta già al primo turno, ma come detto lo scenario peggiore sarebbe quello di una clamorosa eliminazione, questo perdendo due volte e con doppia vittoria di Napoli. Attenzione: stasera la Bertram affronta una corazzata, domenica prossima Treviso potrebbe ancora doversi salvare. Il momento è decisivo, affidiamoci al parquet del PalaEnergica per scoprire cosa succederà perché la palla a due di Tortona Virtus Bologna sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE TORTONA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non ci sarà modo di seguire la diretta tv di Tortona Virtus Bologna sui canali della nostra televisione: non essendo una delle tre partite selezionate nella 29^ giornata, questa sfida del PalaEnergica sarà disponibile soltanto sulla piattaforma DAZN che ha i diritti per fornire l’intero quadro del campionato di basket Serie A1. Bisognerà essere abbonati al servizio e si tratterà di una visione in diretta streaming video, mentre come sempre è liberamente consultabile il sito ufficiale della Lega per le informazioni sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore statistico, entrambi aggiornati in tempo reale.

TORTONA VIRTUS BOLOGNA: LA STORIA INFINITA

La diretta di Tortona Virtus Bologna rappresenta davvero una sfida infinita: parliamo infatti di due squadre che dal 2021, ovvero da quando la Bertram ha centrato la promozione in Serie A1 per la prima volta nella sua storia, si affrontano stasera per la dodicesima volta. Naturalmente ci sono, come precedenti, le cinque sfide nella regular season del campionato; tuttavia come abbiamo già detto Tortona Virtus Bologna è stata per due anni consecutivi una semifinale playoff, nella prima occasione con la Segafredo da testa di serie numero 1 mentre nell’ultima stagione era la seconda (Virtus Bologna) contro la terza.

In entrambi i casi le V nere hanno vinto la serie per 3-0, per poi perdere la finale scudetto contro Milano; in più va aggiunto che questo match è stato, ancora una volta in due edizioni consecutivi, la semifinale di Coppa Italia. Qui abbiamo una vittoria a testa: sorprendente quella di Tortona nel 2022, poi la vendetta della Virtus Bologna l’anno scorso. Sia Bertram che Segafredo hanno poi perso la finale per il titolo, rispettivamente contro Milano e Brescia; oggi allora l’incrocio numero dodici di questa bellissima rivalità ci dirà se la Virtus Bologna potrà ambire al primo posto in regular season e se Tortona migliorerà in qualche modo la sua posizione in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

TORTONA VIRTUS BOLOGNA: CHE SPETTACOLO!

Tortona Virtus Bologna, che viene diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Andrea Valzani e Daniele Valleriani, si gioca alle ore 18:15 di domenica 28 aprile: grande appuntamento nella 29^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, una sfida ormai classica che ha rappresentato due semifinali playoff e non solo. Una partita con la quale la Virtus Bologna può continuare a inseguire il primo posto in regular season: la sfida diretta del Mediolanum Forum può aiutare o condannare, intanto possiamo certamente dire che, in caso di arrivo di tre squadre a pari punti, le V nere avrebbero molto probabilmente la prima posizione e dunque si parte da qui.

Tortona invece ha bisogno di vincere per blindare la sua qualificazione ai playoff: dopo l’esonero di Marco Ramondino è arrivato un passo avanti importante per una Bertram costruita per la post season, la vittoria netta contro Pesaro ha avvicinato un obiettivo che però resta da archiviare e dunque la sfida alla corazzata Segafredo può essere l’ideale per festeggiare in anticipo. Aspettiamo che la diretta di Tortona Virtus Bologna prenda il via, nel frattempo come sempre possiamo fare qualche disamina sui temi principali che ci accompagneranno all’interno della partita della Segafredo Arena.

DIRETTA TORTONA VIRTUS BOLOGNA: POSSIBILE ANTIPASTO PLAYOFF

La diretta di Tortona Virtus Bologna rappresenta una grande sfida: al netto dei cambi che sono avvenuti nei roster le due squadre si conoscono, si sono sfidate a più riprese sul parquet e dunque anche oggi lo faranno per perseguire i propri obiettivi. La Virtus Bologna ora vuole lo scudetto: in questa stagione ha già vinto la Supercoppa ma è rimasto l’amaro in bocca per come si è chiusa l’Eurolega, un percorso certamente sopra le righe (per quelle che erano le premesse) ma abbandonato con tanti rimpianti e la sensazione che i playoff fossero assolutamente alla portata.

Tortona ad un certo punto del suo campionato ha rischiato anche di vedersi coinvolta nella lotta per non retrocedere; quello della squadra piemontese è uno degli esempi nei quali cambiare allenatore ha fatto bene, probabilmente serviva una sterzata di questo tipo indipendentemente dalle colpe di Ramondino (che anzi andrebbe ringraziato a lungo) e quel che conta è che con Walter De Raffaele la Bertram ha ripreso la sua marcia e ora è molto vicina a qualificarsi per il terzo anno consecutivo ai playoff, traguardo che forse viene dato per scontato ma che in realtà è straordinario e potrebbe solo essere l’inizio del ciclo.











