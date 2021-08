Diretta Tottenham Paços Ferreria/ Streaming video tv: Spurs per l’impresa (playoff)

DIRETTA TOTTENHAM PAÇOS FERREIRA: SPURS SULLA GRATICOLA

Tottenham Paços Ferreira, diretta dall’arbitro Rudd Buquet, è la sfida in programma oggi, giovedi 26 agosto 2021 al Tottenham Hotspurs Stadum di Londra: fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Si accende la fase del ritorno dei play off per la Conference League e per la squadra di Espirito Santo è già momento più che mai critico: nel turno di andata infatti gli Spurs hanno fatto ben magra figura in terra lusitana, facendosi imbrigliare dal gioco dei portoghesi e pure meritando il KO con il risultato di 1-0 finale.

Una sconfitta pesantissima, per modo e tempismo, che ora la squadra londinese deve assolutamente vendicare per evitare la figuraccia davanti al pubblico di casa. Dall’altra parte della medaglia vi è per il sogno del Paçcos Ferreira: la squadra di Jorge Simão ha strabiliato i suoi fan mettendo in sacco un gigante come il Tottenham dopo un match molto intenso e ora si propone di completare il miracolo in terra straniera. La sfida si annuncia dunque veramente bollente per la Conference league: chissà che ci dirà il campo.

DIRETTA TOTTENHAM PAÇOS FERREIRA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Tottenham Paços Ferreira non è prevista in Italia e non vi possiamo segnalare nemmeno una diretta streaming video del match per i play off della Conference league. Di conseguenza i punti di riferimento principali per seguire questa partita saranno siti e profili social ufficiali delle due società più il sito ufficiale della Uefa Conference League.

DIRETTA TOTTENHAM PAÇOS FERREIRA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per le probabili formazioni della diretta tra Tottenham e Paços Ferreira, facile immaginare che entrambi i tecnici oggi schiereranno i loro giocatori più in forma: gli Spurs hanno da recuperare il KO dell’andata, mentre i lusitani devono continuare a sognare per i play off della Conference league. Ecco dunque che per gli Spurs oggi Espirito Santo dovrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1, dove pure potrebbe ancora ben figurare l’ex portiere dell’Atalanta Gollini. Romero Carter-Vickers e Davies potrebbero essere ancora in difesa mentre nel centrocampo Lo Celso non mancherà come pure Winks: sull’esterno per Doherty e Sessegnon hanno convinto poco e potrebbero collocarsi in panca. Stasera, se poi le cose dovessero mettersi di nuovo male, potrebbe farsi vedere Son, in rete contro il City al debutto in Premier league come anche Bergwijn: Bennett e Clarke sono però pronti in panca. Per l’undici portoghese, Simão dovrebbe invece confermare un toto gli stessi titolari del match di andata, con la speranza di riuscire di nuovo a ingabbiare i rivali, sia pure a casa loro. Fissato il 4-2-3-1, ecco che avremo oggi Ferreira in porta e in difesa pure il quartetto compito da Antunes, Baixino, Flavio Ramos e Fonseca: Luiz Carlos e Eustaquio dovrebbero essere i titolari subito davanti. Sulla linea della trequarti si farà avanti dal primo minuto Santos (nonostante il ballottaggio con Djalò): sull’esterno ecco invece Helder e Luis Silva, che ha deciso il match di andata, come pure Denilson in prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match di Conference league diamo agli inglesi il favore del pronostico: per le quote Eurobet nell’1×2 il successo del Tottenham è stato dato a 1.25 contro il più alto 10.00 segnato per il Paços Ferreira mentre il pareggio vale la quotazione di 5.20.



