Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: orario e vincitore 18^ tappa

Anche oggi giovedì 25 luglio 2019 il Tour de France 2019 torna in diretta e lo fa con una delle frazioni più temibili di tutta questa edizione della Grande Boucle: con la 18^ tappa da Embrun a Valloire infatti i protagonisti della corsa gialla affronteranno la frazione alpina più dura, dove per ben tre volte si supereranno i 2000 m di altitudine. Dopo le colline di ieri e sopratutto la prova piatta di martedì, oggi vi sarà una classica frazione spezza gambe, che pure arriva a pochi giorni dal traguardo trionfale a Parigi e quindi dopo quasi tre settimane di gara: non è un banco di prova per cuori deboli tra i tifosi. L’attesa intorno a questa tappa Embrun-Valloire è tanta anche per le vette che si toccheranno come Vars, Izoard e Galibier, nel cuore di tutti appassionati, che di certo di attendono grande spettacolo oggi. Ricordiamo dunque i primi dati utili per seguire questa mitica 18^ tappa del Tour de France 2019: il via alla frazione verrà dato infatti alle ore 11.10, mentre l’arrivo al traguardo del trionfatore è dato verso le 17.40 circa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (18^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi l’diciottesima tappa Embrun-Valloire sarà trasmessa a partire dalle ore 11.00 sul canale satellitare e poi dalle ore 14.00 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire già dalle ore 11.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2019 18^ TAPPA: IL PERCORSO

Come annunciato prima, questa 18^ tappa del Tour de France 2019 non sarà affatto facile, tutt’altro e saranno anzi 208 km da Embrun a Valloire davvero ostici. Dalla partenza a Embrun ecco che basteranno appena 31 km per affrontare il primo Gpm di giornata, un muro di terza categoria del Cote des Demoiselle Coiffes da 3,9 km a 5.2%: da qui sarà il punto sprint di Los Thuiles e poi si comincerà davvero a soffrire dopo il 50 km e il punto di interesse di Barcellonette. Da qui infatti si comincerà a salire per davvero, come quasi mai si è fatto in questa edizione della Grande Boucle: al 82 km ecco infatti il Gpm di 1^ categoria di Col de Vars, che prevedrà pure una ascesa di 9.3 km con pendenza media del 7.5%. Non è finita qui: si scenderà fino a Guillestre a 1028 m di altitudine per poi riprendere a salire fino al Gran premio della Montagna Hors Categorie del Col di Izoard, posto a 2360 metri, a 14.1 km a 7.3% di pendenza. Ancora un saliscendi: si scenderà velocemente fino a Briançon (1226 m) per poi scalare senza avere un attimo di fiato il Col di Galibier, Gpm Hors categorie che imporrà una ascesa da 23 km a 5.1% di pendenza. Per chi avesse poi ancora fiato e gambe ecco il traguardo di Valore (1419 m di altitudine), posto però al termine di una ripida e quando mai pericolosa discesa. Sarà davvero un’altalena di emozioni oggi al Tour de France 2019!



