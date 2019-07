Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 7^ tappa

La diretta Tour de France 2019 oggi, venerdì 12 luglio, si prende una sorta di giorno di “pausa”: la settima tappa Belfort-Chalon sur Saône di 230 km infatti sarà la più classica delle giornate di trasferimento, del tutto pianeggiante e con un epilogo in volata praticamente certo, sperando che possa esaltare il nostro Elia Viviani, già vittorioso martedì. Bisogna riconoscere che in questo Tour de France 2019 la prima settimana si sta rivelando più interessante del solito, con tappe spesso mosse e ieri già un vero e proprio tappone verso La Planche des Belles Filles: oggi si tira il fiato e ci può stare, il rischio però è quello di vivere molte ore senza emozioni, dal momento che 230 km sono decisamente tanti e l’andatura del gruppo presumibilmente sarà a lungo molto tranquilla, con l’unica necessità di tenere sotto controllo la fuga da lontano che sicuramente caratterizzerà la gran parte della tappa, salvo imprevisti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (7^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, oggi la settima tappa Belfort-Chalon sur Saône sarà trasmessa a partire dalle ore 14.00 con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.00. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 7^ TAPPA BELFORT-CHALON SUR SAÔNE: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019 per l’odierna settima tappa Belfort-Chalon sur Saône, abbiamo già detto che il percorso non sarà dei più emozionanti, ma adesso andiamo ad esaminarlo in maggiore dettaglio. La partenza avrà luogo da Belfort, capoluogo dell’omonimo Territorio, alle ore 11.35. Sarà una giornata poco impegnativa, fatto salvo naturalmente il chilometraggio, perché 230 km in bicicletta comunque non sono mai una passeggiata. A ravvivare la tappa ci saranno tre Gran Premi della Montagna, ma tutti molto facili: il primo sarà il Col de Ferrière, ascesa di 2,7 km al 4,6% di pendenza media, Gpm di quarta categoria al km 37,5. A seguire avremo anche la Côte de Chassagne-Saint-Denis, Gpm di terza categoria al km 95,5 al termine di una salita di 4,3 km al 4,7%, ed infine la Côte de Nans-sous-Sainte-Anne di quarta categoria, ascesa di 3,5 km al 5,7% con Gpm al km 119,5. Salite sulle quali non si fa la differenza, che serviranno soltanto a dare qualche soddisfazione parziale ai fuggitivi da lontano, anche perché poi gli ultimi 90 km sono completamente pianeggianti. Da segnalare lo sprint intermedio a Mervans (km 196,5), che sarà una prova generale della volata all’arrivo di Chalon sur Saône, perfetto per uno sprint a ranghi compatti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA