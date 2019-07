Diretta Tour de France 2019/ Streaming video Rai: vincitore e orario 13^ tappa

La diretta Tour de France 2019 oggi, venerdì 19 luglio, vive un momento molto significativo. In programma c’è l’attesissima tredicesima tappa, che è la cronometro Pau-Pau di 27,2 km. Il Tour de France 2019 propone dunque oggi la sua seconda cronometro, l’unica individuale dopo la cronosquadre di Bruxelles: le prove contro il tempo dunque non avranno globalmente grande incidenza, ma fanno sempre distacchi e di conseguenza oggi arriveranno verdetti significativi per tutti i big, poi attesi da un weekend bestiale sui Pirenei. Dovranno dunque venire allo scoperto tutti coloro che puntano al podio di Parigi, perché una cronometro non mente mai sullo stato di forma. Dopo La Planche des Belles Filles, questo è il secondo giorno fondamentale in ottica classifica, anche perché poi in base agli equilibri che emergeranno a Pau tutti studieranno le strategie da utilizzare in alta montagna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (13^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2019 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, i canali di riferimento saranno Rai Sport + e Rai Due, oggi la tredicesima tappa cronometro Pau sarà trasmessa a partire dalle ore 13.50 sul canale tematico e poi dalle ore 15.15 su Rai Due con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati Sky al numero 210 della piattaforma: appuntamento oggi a partire dalle ore 13.50. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito raiplay.it, per gli abbonati tramite Eurosport Player e Sky Go. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DEL TOUR DE FRANCE SU RAI PLAY

TOUR DE FRANCE 2019, 13^ TAPPA CRONOMETRO PAU: IL PERCORSO

In attesa della diretta Tour de France 2019, il percorso dell’odierna tredicesima tappa cronometro Pau-Pau merita naturalmente di essere analizzato con maggiore attenzione. Siamo in una delle città tradizionalmente più frequentate dal Tour de France: Pau è la “porta” sui Pirenei e di conseguenza almeno una tappa o arrivandoci o ripartendo fa quasi sempre base a Pau. Quest’anno sarà una cronometro con partenza e arrivo nel capoluogo del dipartimento dei Pirenei Atlantici. Il primo corridore in gara prenderà il via alle ore 14.00, mentre il culmine si avrà naturalmente dopo le 17.00, quando saranno in strada tutti i migliori. Quanto al percorso, va detto che non sarà del tutto pianeggiante perché avremo dei saliscendi, ma nessuna vera salita e di conseguenza sarà comunque un tracciato favorevole agli specialisti delle cronometro. Naturalmente non ci saranno sprint intermedi, da segnalare invece i tre rilevamenti cronometrici intermedi: il primo a Ceriset al km 7,7, il secondo sulla Côte d’Esquillot al km 15,5 e il terzo a Jurancon al km 21,9, per poi tornare verso l’arrivo a Pau, in Rue du Maquis Le Bearn.



