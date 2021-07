Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 10^ tappa (6 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: GIORNATA PER I VELOCISTI!

Dopo il riposo, il Tour de France 2021 riparte oggi, martedì 6 luglio, con la decima tappa Albertville-Valence di 190,7 km, una frazione piuttosto lunga ma non particolarmente impegnativa, tanto che sulla carta potrebbe essere una giornata per velocisti, con il redivivo Mark Cavendish in primo piano grazie ai due meravigliosi successi di settimana scorsa, 32 in totale in carriera al Tour de France. Dopo il weekend sulle Alpi che naturalmente ha lasciato il segno sulla classifica generale – con Tadej Pogacar dominatore assoluto – e in attesa di un altro grande tappone di montagna domani, con la doppia scalata del Mont Ventoux, oggi potrebbe dunque essere una giornata più tranquilla, posto che il ciclismo non offre quasi mai giorni davvero banali, perché gli imprevisti sono sempre diertro l’angolo.

Sperando naturalmente che da questo punto di vista tutto vada liscio nella diretta Tour de France 2021, oggi potrebbe essere nuovamente una giornata per le ruote veloci della Grande Boucle, tra i quali finora hanno fatto festa solamente Tim Merlier (che però nel frattempo ha abbandonato la corsa) e il già citato Mark Cavendish. Ci sono tanti sprinter che vorranno finalmente vincere una tappa al Tour de France 2021: chi riuscirà ad esultare oggi pomerighgio sul traguardo di Valence?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (10^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la decima tappa Albertville-Valence sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 10^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone quindi oggi la prima fatica per quanto riguarda la seconda settimana: molti chilometri anche se non particolarmente difficili, come scopriamo presentando nel dettaglio il percorso della odierna decima tappa Albertville-Valence di 190,7 km, sulle strade di tre differenti dipartimenti. La partenza avrà luogo da Albertville alle ore 13.20, siamo alle pendici delle Alpi nella località sede delle Olimpiadi invernali 1992, ma ci allontaneremo dalle salite, tanto che oggi ci sarà da superare un solo Gran Premio della Montagna, il Col de Couz, per di più di quarta categoria al km 58,5 (quindi per giunta anche lontanissimo dal traguardo). Avremo poi lo sprint intermedio in località La Placette al km 82,3, successivamente però sarà particamente tutta pianura (o quasi) nella seconda metà del percorso odierno. Qualche saliscendi ci sarà solo nella zona di Rochefort Samson, quando comunque mancheranno ancora circa una quarantina di chilometri all’arrivo di Valence, il finale invece dovrebbe essere velocissimo e di conseguenza perfetto per i velocisti verso uno sprint di gruppo a ranghi compatti.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: POGACAR E POI IL VUOTO

La classifica del Tour de France 2021 ha già un padrone: Tadej Pogacar sta dominando e, anche se sono passate solamente nove tappe, non si vede chi possa scalfire la nettissima superiorità dello sloveno della UAE Team Emirates in maglia gialla da sabato. Al secondo posto grazie alla grande impresa di domenica a Tignes c’è l’australiano Ben O’Connor, staccato di 2’01” da Pogacar, che da questo momento in poi verosimilmente dovrà pensare soprattutto a difendere una posizione che non avrebbe mai neanche immaginato, poi si scivola già ad oltre cinque minuti dal fenomeno classe 1998. Il podio virtuale nella classifica generale del Tour de France 2021 sarebbe ad oggi completato dal colombiano Rigoberto Uran, che però paga già 5’18” da Pogacar, mentre poi ci sono appena due minuti fra lui e il decimo. Il “rischio” è che ci si concentri sulla lotta per il podio e che non si provi nemmeno più ad attaccare Pogacar, naturalmente salvo imprevisti malaugurati. Quanto alle altre maglie, ricordiamo che Pogacar è naturalmente anche maglia bianca, mentre la maglia verde è sulle spalle di Mark Cavendish e infine domenica Nairo Quintana si è preso la maglia a pois.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 34h11’10”

2. Ben O’Connor (Aus) a 2’01”

3. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

4. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

5. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

6. Enric Mas (Spa) a 5’47”

7. Wilco Kelderman (Ola) a 5’58”

8. Alexey Lutsenko (Kaz) a 6’12”

9. Guillaume Martin (Fra) a 7’02”

10. David Gaudu (Fra) a 7’12”



