Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 6^ tappa: volata?

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: OGGI ATTESA PER CAVENDISH!

Il Tour de France 2021 oggi, giovedì 1 luglio, ci proporrà la sesta tappa Tours-Chateauroux di 160,6 km, che dovrebbe essere una frazione adatta ai velocisti e dunque giornata sulla carta interlocutoria per la classifica dopo i verdetti emessi dalla cronometro di ieri. Il Tour de France 2021 torna dunque a mettere in copertina gli sprinter dopo il drammatico arrivo di lunedì, su strade francamente troppo pericolose che hanno fatto sotrridere solo il vincitore Tim Merlier, mentre martedì è stato emozionante descrivere il ritorno al successo di Mark Cavendish alla Grande Boucle dopo ben cinque anni di astinenza. che è invecde cominciato con due frazioni decisamente ostiche sulle strade della Bretagna.

Oggi a Chateauroux i protagonisti potrebbero essere gli stessi e dunque c’è grandissima attesa soprattutto per Mark Cavendish, che ovviamente culla il sogno di mettere nel mirino il record di vittorie di tappa al Tour de France di un certo Eddy Merckx. Per gli uomini che puntano alla classifica generale del Tour de France 2021 potrebbe invece essere una tappa più tranquilla, ammesso che di “tranquillità” abbia senso parlare sulle strade della Grande Boucle, come nei giorni scorsi abbiamo imparato fin troppo bene. Nella diretta Tour de France 2021 sarà dunque oggi il terzo giorno dedicato alle ruote veloci, che poi torneranno protagoniste dopo le Alpi: quella odierna sarà dunque per i velocisti un’occasione da non perdere…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (6^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la sesta tappa Tours-Chateauroux sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 6^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 dovrebbe quindi oggi riservarci una giornata perfetta per i velocisti della Grande Boucle e dunque con poche annotazioni da fare sull’altimetria, ma in ogni caso adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna sesta tappa Tours-Chateauroux di 160,6 km, sulle strade di ben tre differenti dipartimenti e ammirando nella prima parte i castelli della Loira. La partenza avrà luogo da Tours alle ore 14.05, decisamente molto tardi. Questo si deve naturalmente al fatto che il chilometraggio sarà piuttosto ridotto e quasi completamente privo di difficoltà, dobbiamo solamente annotare un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, una salitella di 2,1 km al 2,9% di pendenza media – impercettibile per ciclisti professionisti – e pure abbastanza lontano dal traguardo (km 72,6). Annotiamo anche lo sprint intermedio, che oggi sarà disputato in località Lucay Le Male al km 104,3, ma francamente l’attesa è tutta per quanto potrebbe accadere sull’arrivo di Chateauroux, che sembra disegnato apposta per i velocisti. Sperando che gli ultimi chilometri siano meno insidiosi rispetto soprattutto alla drammatica tappa di lunedì, tutto dovrebbe essere perfetto per il terzo sprint di gruppo del Tour de France 2021.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: SORRIDONO VAN DER POEL E POGACAR

La classifica del Tour de France 2021 ha due signori: in maglia gialla c’è un meraviglioso Mathieu Van der Poel, autore ieri di una eccellente cronometro grazie alla quale ha salvato il primato in classifica generale per appena 8″ su Tadej Pogacar, che è naturalmente il leader in pectore della Grande Boucle, con vantaggi già molto importanti sui suoi rivali più pericolosi per la vittoria finale a Parigi. Ad esempio il connazionale Primoz Roglic paga già un pesante ritardo di 1’40” da Pogacar e una situazione molto simile è quella della Ineos Grenadiers, che ha Richard Carapaz a 1’36” dal detentore e Geraint Thomas a 1’46”. Carapaz, Roglic e Thomas sono dunque racchiusi in soli 10″ ma con oltre un minuto e mezzo di ritardo da Pogacar: vedremo una clamorosa alleanza Ineos-Jumbo per lanciare l’assalto al dominio di Pogacar? Per ora Tadej, oltre a godersi la maglia bianca, può forse essere felice anche di non essere in maglia gialla, perché l’onere di gestire la corsa sarà ancora affidata alla Alpecin-Fenix di Van der Poel, che cercherà di difendere la maglia gialla almeno fino alle Alpi. In buona posizione c’è Rigoberto Uran, a 1’21” da Pogacar, mentre la Movistar è messa ancora peggio della Ineos: ci sono tante squadre che vorranno far saltare il banco…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021 DOPO LA 5^ TAPPA

1. Mathieu Van der Poel (Ola) in 16h51’41″

2. Tadej Pogacar (Slo) a 8″

3. Wout Van Aert (Bel) a 30″

4. Julian Alaphilippe (Fra) a 48″

5. Alexey Lutsenko (Kaz) a 1’21”

6. Pierre Latour (Fra) a 1’28”

7. Rigoberto Uran (Col) a 1’29”

8. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’43”

9. Richard Carapaz (Ecu) a 1’44”

10. Primoz Roglic (Slo) a 1’48”



