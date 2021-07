Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 13^ tappa (9 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: TAPPA DI AVVICINAMENTO AI PIRENEI!

Il Tour de France 2021 oggi, venerdì 9 luglio, vivrà la sua tredicesima tappa Nimes-Carcassonne di 219,9 km, una frazione molto lunga che ci porterà nel profondo Sud della Francia, sempre più vicini ai Pirenei, che saranno grandi protagonisti nei prossimi giorni, quando torneranno dunque protagoniste le montagne come già in precedenza sulle Alpi e anche mercoledì, grazie alla doppia scalata sul Mont Ventoux. Oggi invece il pertcorso sarà in buona parte pianeggiante, dunque le principali difficoltà dovrebbero essere il chilometraggio e ancora una volta il vento, ma con una volata di gruppo a ranghi compatti come epilogo più probabile e dunque scarse possibilità che la tappa 13 lasci un segno profondo sulla classifica generale del Tour de France 2021.

Si profila dunque una possibile nuova occasione per gli sprinter, particolarmente preziosa per loro dal momento che poi ci saranno molti giorni troppo difficili per le ambizioni degli sprinter, per puntano dunque a giocarsi una nuova volata in una giornata buona per loro – ma attenzione perché sulla carta lo era anche ieri a Nimes, dove invece ha fatto festa la fuga e soprattutto il tedesco Nils Politt. La diretta Tour de France 2021 chiama dunque ancora una volta in primo piano Mark Cavendish e gli altri velocisti, poi naturalmente sarà la strada a decidere quello che potrà succedere all’arrivo sul traguardo di Carcassonne…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE 2021 (13^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la tredicesima tappa Nimes-Carcassonne sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 13^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone oggi una tappa teoricamente interlocutoria in avvicinamento ai Pirenei, con solo l’incognita del vento che potrebbe rimescolare le carte: andiamo però adesso naturalmente a presentare più nel dettaglio il percorso della odierna tredicesima tappa Nimes-Carcassonne di 219,9 km, sulle strade di tre differenti dipartimenti. La partenza avrà luogo da Nimes alle ore 12.15, in considerazione di un chilometraggio decisamente lungo, anche se con il vantaggio dell’assenza di trasferimenti, dal momento che ieri proprio a Nimes c’era stato l’arrivo. Oggi ci sarà invece moltissimo da pedalare, ma i corridori della Grande Boucle avranno da superare un solo Gran Premio della Montagna, la Côte du Pic Saint Loup, breve ascesa per di più di quarta categoria e anche lontanissima dal traguardo, essendo posta al km 51,5. Arriverà piuttosto presto anche lo sprint intermedio, che sarà collocato oggi in località Fontes al km 104,2, poi dovremmo vivere un lunghissimo avvicinamento all’arrivo di Carcassonne, con il gruppo a caccia della fuga da lontano che sicuramente animerà la corsa, il cui epilogo dovrebbe tuttavia prevedere uno sprint di gruppo a ranghi compatti, uno degli ultimi per i velocisti.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: TADEJ POGACAR SALDO IN MAGLIA GIALLA

Non erano attesi scossoni ieri per quanto riguarda la classifica del Tour de France 2021 e in effetti nulla è cambiato: qualche brivido all’inizio, quando ci sono stati alcuni tentativi di formare ventagli, ma poi la fuga ha perso il largo e per i big tutto è tornato sotto controllo. Resta dunque saldissima la maglia gialla di Tadej Pogacar, che resta leader della classifica generale del Tour de France 2021 con la bellezza di 5’18” sul colombiano Rigoberto Uran, con il quale si apre l’elenco dei pretendenti al podio di Parigi, che avrebbero però bisogno di eventi clamorosi per poter pensare di insidiare la superiorità di Pogacar. Nello spazio di poco più di un minuto da Uran ci sono anche il danese Jonas Vingegaard a 5’32”, l’ecuadoriano Richard Carapaz a 5’33”, l’australiano Ben O’Connor a 5’58”, l’olandese Wilco Kelderman a 6’16” e il kazako Alexey Lutsenko a 6’30”. I Pirenei si avvicinano, oggi dovrebbe essere un’altra giornata interlocutoria, che magari ci offrirà novità solo per quanto riguarda la classifica a punti, nella quale troviamo sempre Mark Cavendish in maglia verde. Nairo Quintana è invece in maglia a pois, mentre Jonas Vingegaard veste la maglia bianca che in realtà è di Tadej Pogacar.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 47h22’43”

2. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

5. Ben O’Connor (Aus) a 5’58”

6. Wilco Kelderman (Ola) a 6’16”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 6’30”

8. Enric Mas (Spa) a 7’11”

9. Guillaume Martin (Fra) a 9’29”

10. Pello Bilbao (Spa) a 10’28”



