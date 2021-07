Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 14^ tappa (10 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: GIORNATA DI FUGHE?

Il Tour de France 2021 oggi, sabato 10 luglio, ci proporrà nella sua quattordicesima tappa Carcassonne-Quillan di 183,7 km un primo parziale assaggio di Pirenei, con una frazione che possiamo definire di media montagna e che dovrebbe essere perfetta per fughe da lontano di uomini di buon valore (ci saranno comunque cinque Gran Premi della Montagna da superare) ma senza più ambizioni in classifica generale, con i big che invece dovrebbero pensare alle tappe più impegnative attese nei prossimi giorni, a cominciare da domani.

Carcassonne, che ieri ha ospitato l’arrivo di una tappa pianeggiante nella quale Mark Cavendish ha scritto la storia, sancisce un nuovo cambio di scenario: oggi potrebbe essere una giornata in stile Le Creusot, dove nella settima tappa vinse Matej Mohoric e in effetti i protagonisti più attesi oggi nella diretta Tour de France 2021 saranno corridori dalle caratteristiche come lo sloveno della Bahrain Victorious. Nella Grande Boucle dell’anno scorso erano lo svizzero Marc Hirschi e il danese Soren Kragh Andersen i mattori di queste frazioni intermedie, oggi staremo a vedere chi potrà festeggiare a Quillan. In classifica invece non dovrebbe accadere moltissimo, ma naturalmente se dovesse esserci qualche colpo di scena ecco che pure i big del Tour de France 2021 potrebbero entrare in azione…

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IN DIRETTA IL TOUR DE FRANCE 2021 (14^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quattordicesima tappa Carcassonne-Quillan sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 14^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone dunque oggi una tappa di media montagna sulle prime pendici dei Pirenei, non difficilissima ma certamente intrigante e aperta a molti possibili scenari: andiamo però adesso naturalmente a presentare più nel dettaglio il percorso della odierna quattordicesima tappa Carcassonne-Quillan di 183,7 km, sulle strade di tre differenti dipartimenti. La partenza avrà luogo da Carcassonne alle ore 12.40, i saliscendi saranno numerosi e in particolare ci saranno ben cinque Gran Premi della Montagna, dei quali tre di seconda categoria e gli altri due di terza categoria: il primo sarà il Col du Bac (terza categoria, km 50,9), poi dopo lo sprint intermedio a Lavelanet (km 76,7) avremo il Col de Montsegur (seconda categoria, km 89). Nella seconda metà della tappa, ecco il Col de la Croix des Morts (seconda categoria, km 110,3), la Côte de Galinagues (terza categoria, km 126,3) ed infine il Col de Saint Louis, che sarà la salita più importante del giorno perché colocato al km 166,8. Sarà una salita di 4,7 km al 7,4% di pendenza media, valida come GPM di seconda categoria e anche come Point Bonus con abbuoni, poi la discesa terminerà a pochi chilometri dall’arrivo di Quillan.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: POGACAR E CAVENDISH, DUE DOMINATORI

Per la classifica del Tour de France 2021, dobbiamo parlare dei due dominatori di questa edizione della Grande Boucle. Il primo è naturalmente Tadej Pogacar, che conserva sempre un vantaggio di oltre cinque minuti sugli inseguitori “meno lontani” nella classifica generale del Tour de France 2021. La superiorità del giovane sloveno della UAE Team Emirates è stata finora nettissima sia a cronometro sia in salita, dunque una ottima notizia per Pogacar è avere superato senza danni le due tappe di giovedì e ieri, che tra ventagli e cadute avrebbero potuto essere più pericolose per Pogacar di un tappone pirenaico. Vedremo se oggi qualcuno degli inseguitori oserà attaccare la maglia gialla già oggi, in una frazione di media montagna, oppure tutto sarà rinviato per i big a domani. Bisogna però celebrare anche Mark Cavendish, che è in maglia verde essendo il leader della classifica a punti del Tour de France 2021, ma soprattutto ha scritto la storia vincendo ieri a Carcassonne la tappa numero 34 in carriera alla Grande Boucle, eguagliando Eddy Merckx: senza fare paragoni, è comunque un’impresa memorabile.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 52h27’15”

2. Rigoberto Uran (Col) a 5’18”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’32”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 5’33”

5. Ben O’Connor (Aus) a 5’58”

6. Wilco Kelderman (Ola) a 6’16”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 6’30”

8. Enric Mas (Spa) a 7’11”

9. Guillaume Martin (Fra) a 9’29”

10. Pello Bilbao (Spa) a 10’28”



