Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 19^ tappa (16 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: GIORNATA TRANQUILLA PER I BIG DELLA CLASSIFICA!

Giorno interlocutiorio per il Tour de France 2021 oggi, venerdì 16 luglio: in programma c’è la diciannovesima tappa Mourenx-Libourne di 207 km, notevole per chilometraggio ma molto semplice per quanto riguarda le difficoltà altimetriche. Insomma, si annuncia come una giornata tranquilla per i big della classifica generale del Tour de France 2021, posta in mezzo tra l’ultimo grande arrivo in salita vissuto ieri a Luz Ardiden con l’ennesima vittoria di Tadej Pogacar e la cronometro di domani, che emetterà gli ultimi verdetti.

Dovrebbe essere una giornata ideale per i velocisti, a cominciare naturalmente da Mark Cavendish che è stato uno dei principali protagonisti della diretta Tour de France 2021 grazie a ben quattro vittorie di tappa, grazie alle quali ha raggiunto a quota 34 successi alla Grande Boucle un certo Eddy Merckx. Il dilemma però è relativo alle forze rimaste: per le squadre degli sprinter superstiti (che sono pochi) potrebbe essere difficile controllare la corsa, mentre saranno molte le formazioni che cercheranno la fuga per giocarsi il successo di tappa, che ancora manca alla maggioranza delle squadre del Tour de France 2021. A quel punto non ci stupirebbe se anche gente del calibro di Michael Matthews e Sonny Colbrelli cercasse di inserirsi nella fuga: tappa per attaccanti oppure si arriverà in volata? Ce lo dirà naturalmente anche oggi la strada…

STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (19^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la diciannovesima tappa Mourenx-Libourne sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 19^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 ci propone oggi una frazione interlocutoria ma comunque stuzzicante perché aperta a molti possibili esiti differenti. Di conseguenza, adesso possiamo scoprire in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della odierna diciannovesima tappa Mourenx-Libourne di ben 207 km, sulle strade di tre dipartimenti francesi. La partenza avrà luogo da Mourenx alle ore 12.30, dal momento che il chilometraggio è notevole (per la terza e ultima volta si va oltre i 200 km), ma sull’altimetria c’è davvero ben poco da dire. Quasi immediatamente arriverà un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, la Côte de Bareille, che sarà collocato al km 12,1, piuttosto presto ci sarà anche lo sprint intermedio, collocato in località Saint Sever al km 54,1. A quel punto mancheranno ancora oltre 150 km al traguardo di questa tappa 19 del Tour de France 2021 e gli obiettivi intermedi saranno già terminati. Resta da evidenziare solo qualche lieve saliscendi, ma in sostanza la strada verso l’arrivo di Libourne sarà tutta in pianura. Il tema che animerà la corsa oggi sarà semmai un altro: le squadre dei velocisti sapranno tenere sotto controllo la fuga o il palcoscenico sarà tutta per i fuggitivi?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: POGACAR PIGLIATUTTO

La classifica del Tour de France 2021 ha un solo padrone, Tadej Pogacar. Questa non è di certo una scoperta, perché di fatto si era già capito fin dalla prima settimana, però le due vittorie consecutive di ieri e oggi della maglia gialla sui due grandi arrivi in salita pirenaici sanciscono per Pogacar la conquista anche della maglia a pois della classifica GPM, senza dimenticare che il campione sloveno della UAE Team Emirates è naturalmente anche il leader della classifica dei giovani e quindi maglia bianca. Sarà tris di maglie a Parigi, come già l’anno scorso: possiamo dirlo in modo ormai definitivo, questa potrebbe essere l’epoca di Tadej Pogacar. Il podio finale nella classifica generale del Tour de France 2021 sembra a sua volta ormai definito: il danese Jonas Vingegaard e l’ecuadoriano Richard Carapaz saliranno sul secondo e terzo gradino del podio, c’è solo da stabilire in quale ordine, anche se Vingegaard sembra favorito – non tanto per i 6″ di differenza, quanto perché il danese va più forte di Carapaz a cronometro. Ci potrebbe essere poi la sfida tra Ben O’Connor e Wilco Kelderman per il quarto posto, dato che l’olandese dovrebbe essere più forte contro il tempo, ma sono temi minori. La certezza è che il dominio di Tadej Pogacar su questo Tour de France 2021 è stato impressionante e totale.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 75h00’02”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’45”

3. Richard Carapaz (Ecu) a 5’51”

4. Ben O’Connor (Aus) a 8’18”

5. Wilco Kelderman (Ola) a 8’50”

6. Enric Mas (Spa) a 10’11”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 11’22”

8. Guillaume Martin (Fra) a 12’46”

9. Pello Bilbao (Spa) a 13’48”

10. Rigoberto Uran (Col) a 16’25”



