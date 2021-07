Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 20^ tappa: cronometro

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: OGGI GLI ULTIMI VERDETTI DELLA CLASSIFICA

Oggi, sabato 17 luglio, è il giorno degli ultimi verdetti al Tour de France 2021: in programma c’è la ventesima tappa cronometro Libourne-Saint Emilion di 30,8 km, la prova contro il tempo che dovrà definire tutto quanto è ancora in sospeso (poco) nella classifica generale del Tour de France 2021 prima della tradizionale passerella di domani a Parigi, sui Campi Elisi. La prima cronometro di questa Grande Boucle, tra Changé e Laval alla quinta tappa, vide la vittoria di Tadej Pogacar, che iniziò a dimostrare la sua superiorità su tutti gli avversari per la vittoria finale del Tour de France 2021. Adesso invece siamo alla fine di questa grande avventura, la cronometro al penultimo giorno ci richiama alla mente naturalmente il capolavoro dello stesso Pogacar l’anno scorso a La Planche des Belles Filles, anche se la prova di oggi avrà un percorso molto più “normale” per una cronometro.

Lo sloveno della UAE Team Emirates comunque ha dimostrato di essere forte su ogni terreno anche a cronometro, potrebbe essere tra i papabili anche per il successo di tappa, ambito anche da corridori del calibro di Wout Van Aert, con il nostro Mattia Cattaneo che potrebbe essere a sua volta protagonista della diretta Tour de France 2021 oggi. Moltissimo dipenderà dalle energie ancora a disposizione nel “serbatoio” di ciascuno, perché in una cronometro al penultimo giorno non si può bluffare…

STREAMING VIDEO RAI 2: COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (20^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la ventesima tappa cronometro Libourne-Saint Emilion sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 20^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 oggi vivrà il suo ultimo momento decisivo per la classifica, di conseguenza adesso possiamo scoprire in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della odierna ventesima tappa cronometro Libourne-Saint Emilion di 30,8 km, sulle strade di un solo dipartimento francese. La partenza avrà luogo da Libourne, già sede dell’arrivo della tappa di ieri: da cronotabella, l’ultimo in classifica (che sarà il primo a gareggiare) dovrebbe prendere il via alle ore 13.05, poi le partenze andranno avanti fino a dopo le 17, di modo che l’arrivo della maglia gialla a Saint Emilion possa essere appena prima delle ore 18.00. Sul percorso non c’è moltissimo da dire: ci saranno solo livelissimi saliscendi nelle terre del Bordeaux che ospitano questa cronometro adattissima alle caratteristiche degli specialisti delle prove contro il tempo. Segnaliamo allora i due rilevamenti cronometrici intermedi, che saranno collocati a Pomerol (km 7,6) e poi a Montagne al km 20,1 e ci daranno indicazioni su chi starà andando più forte verso l’arrivo di Saint Emilion, di fatto il capolinea di questo Tour de France 2021 prima della festa a Parigi.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: IL GIORNO DEL SIGILLO DI POGACAR

Oggi si decideranno gli ultimi verdetti per la classifica del Tour de France 2021. Di fatto il più importante è già in archivio: la vittoria finale di Tadej Pogacar non può essere messa in discussione, dal momento che il giovane fenomeno sloveno della UAE Team Emirates è in maglia gialla con 5’45” su Jonas Vingegaard e 5’51” su Richard Carapaz. In bilico ci potrebbero dunque essere la seconda e la terza posizione della classifica generale del Tour de France 2021, ma il danese della Jumbo-Visma dovrebbe far valere le sue superiori qualità a cronometro rispetto all’ecuadoriano della Ineos Grenadiers, al quale dunque servirebbe un’impresa per passare dal terzo al secondo posto. Molto ampio è poi il vantaggio di Carapaz sul quarto posto dell’australiano Ben O’Connor, che deve semmai guardarsi alle spalle dal possibile tentativo di rimonta dell’olandese Wilco Kelderman, atturalmente quinto ma in teoria più forte a cronometro. Dunque la prova contro il tempo non ha molto da decidere: Tadej Pogacar ha anche la maglia a pois e la maglia bianca, mentre per l’ultimo possibile assalto di Michael Matthews alla maglia verde di Mark Cavendish dovremo attendere eventualmente la tappa di domani a Parigi.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 79h40’09”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’45”

3. Richard Carapaz (Ecu) a 5’51”

4. Ben O’Connor (Aus) a 8’18”

5. Wilco Kelderman (Ola) a 8’50”

6. Enric Mas (Spa) a 10’11”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 11’22”

8. Guillaume Martin (Fra) a 12’46”

9. Pello Bilbao (Spa) a 13’48”

10. Rigoberto Uran (Col) a 16’25”



