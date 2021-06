Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai: 5^ tappa a cronometro

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: OGGI INDICAZIONI IMPORTANTI PER LA CLASSIFICA!

Al quinto giorno il Tour de France 2021 ci propone già un momento molto importante per la classifica. Oggi, mercoledì 30 giugno, la quinta tappa Changé-Laval sarà infatti una cronometro di 27,2 km, una prova contro il tempo significativa e che ci darà indicazioni da non sottovalutare. Va detto che già nei primi due giorni del Tour de France 2021 pure i big sono già stati chiamati in azioni nelle complicate tappe vinte prima da Julian Alaphilippe sabato a Landerneau e poi da Mathieu Van der Poel domenica sul Mur de Bretagne, ma una cronometro di 27,2 km lascerà sicuramente di più il segno, al netto del fatto che purtroppo sono state le cadute a fare finora la differenza, molto più di quanto si possa prevedere nei primi giorni di un Tour de France.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Cavendish vince la 4^ tappa: successo numero 31!

Insomma, la diretta Tour de France 2021 vivrà oggi la prima giornata davvero significativa per fare distacchi – non dovuti a cadute e imprevisti – pensando a Parigi, collocata per spezzare strategicamente quella che sarebbe stata una successione di tappe pianeggianti non molto interessanti, lusso che ormai nemmeno la Grande Boucle si concede più nella prima settimana. Nel weekend avremo le Alpi, ma ci arriveremo con una classifica già indirizzata da questa prima cronometro: sulla carta possono fare bene Julian Alaphilippe e Wout Van Aert, Tadej Pogacar più di Richard Carapaz, mentre per Geraint Thomas e Primoz Roglic molto dipenderà dalla salute…

Caduta Tour de France/ Spettatrice ora ricercata dalla polizia: rischia maxi multa!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quinta tappa Changé-Laval sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TOUR DE FRANCE 2021

Ewan e Sagan, caduta Tour de France 2021/ Video: australiano a terra in lacrime

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 5^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 quindi oggi vivrà un giorno da non perdere, allora adesso andiamo a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna quinta tappa Changé-Laval, bella cronometro individuale di 27,2 km, che si svolgerà interamente sulle strade del dipartimento di Mayenne. La partenza avrà luogo da Changé alle ore 12.15 per il primo corridore in gara e proseguiranno poi le partenze degli atleti fino alle ore 16.50, circa mezz’ora dopo (o poco più) avremo dunque l’ultimo arrivo a Laval, sede del traguardo di questa prima prova contro il tempo che si annuncia molto veloce e dunque perfetta per gli specialisti della cronometro. Ci saranno solamente delle lievissime ondulazioni, ma possiamo parlare di una crono pianeggiante, di conseguenza lungo il percorso dobbiamo annotare solamente i due riferimenti cronometrici intermedi che ci daranno le classifiche parziali in quei punti, che saranno collocati a Saint Jean sur Mayenne al km 8,8 e poi a Bonchamp Les Laval al km 17,2.

LA CLASSIFICA DEL TOUR DE FRANCE 2021 ALLA 5^ TAPPA

Venendo poi proprio alla classifica del Tour de France 2021 segnata alla vigilia della prova a cronometro della quinta tappa, vediamo che ancora leader con la maglia gialla è Mathieu Van der Poel. Grazie al successo ottenuto sul Mur de Bratgne , il ciclista dell’Alpecin è sempre in prima posizione, ora con il crono complessivo di 16h19’10”: alle sue spalle i distacchi sono quasi immutati e dunque abbiamo Alaphilippe secondo con otto secondi di ritardo e Carapaz che ne vanta 31 invece. Per la top ten della classifica del Tour de France 2021, segnaliamo poi Van Aert quarto con 31 secondi da recuperare (li stessi del ciclista della Ineos che lo sopravanza), mentre quinto è Kelderman con un gap di 38 secondi: di fila Pogacar, Mas, Quintana e Latour, con Gaudu decimo a quasi un minuto di ritardo. Venendo alle altre graduatorie della corsa francese, ricordiamo che leader della classifica a punti è il vincitore della frazione di ieri, Mark Cavendish, con 89 punti: in bianco come primo classificato tra i giovani abbiamo Pogacar, mentre nella lista per gli scalatori nulla è cambiato ieri e con la maglia a pois abbiamo ancora Schelling. (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021 DOPO LA 4^ TAPPA

1. Mathieu Van der Poel (Ola) 16h19’10″

2. Julian Alaphilippe (Fra) a 8″

3. Richard Carapaz (Ecu) a 31″

4. Wout Van Aert (Bel) s.t.

5. Wilco Kelderman (Ola) a 38″

6. Tadej Pogacar (Slo) a 39″

7. Enric Mas (Spa) a 40″

8. Nairo Quintana (Col) s.t.

9. Pierre Latour (Fra) a 45″

10. Sergio Andres Higuita (Col) a 52″



© RIPRODUZIONE RISERVATA