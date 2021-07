Diretta Tour de France 2021/ Streaming video Rai 2, classifica 21^ tappa: a Parigi!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PASSERELLA PER TADEJ POGACAR

Gran finale per la diretta Tour de France 2021 oggi, domenica 18 luglio, come sempre sugli Champs Elysées: la Grande Boucle infatti ha in programma la sua ventunesima tappa Chatou-Parigi di 108,4 km, la tradizionale “passerella” a Parigi con lo scenografico traguardo sui Campi Elisi e poi le cerimonie del podio con l’Arco di Trionfo sullo sfondo per l’apoteosi di Tadej Pogacar – l’iconico epilogo che caratterizza ormai da diversi decenni l’ultimo giorno di ogni edizione della Grande Boucle. Tappa molto particolare, come sempre all’ultimo giorno della diretta Tour de France.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Wout Van Aert ha vinto la 20^ tappa, Pogacar trionfa!

Ricordiamo innanzitutto che si parla di “passerella” ma è una tappa come tutte le altre, con distacchi se qualcuno perde contatto e naturalmente l’obbligo di giungere al traguardo per non essere esclusi dalla classifica generale finale del Tour de France 2021, tuttavia il chilometraggio breve e pianeggiante rende ridotto il valore tecnico di una giornata in cui saranno in primo piano i festeggiamenti per tutti, dalla UAE Team Emirates che ha nelle sue fila il vincitore del Tour de France 2021 Tadej Pogacar fino all’ultimo, che però è riuscito a raggiungere Parigi e “sfilerà” come tutti gli altri sugli Champs Elysées. Ritmo cicloturistico, ma fino a un certo punto: quando si entrerà sul circuito finale, si scatenerà la bagarre perché vincere a Parigi fa gola a tanti, da Mark Cavendish (alla caccia del record assoluto di vittorie di tappe) in giù…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Matej Mohoric ha vinto la 19^ tappa, classifica immutata

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA DEL TOUR DE FRANCE 2021 (21^ TAPPA)

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2021, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la ventunesima tappa Chatou-Parigi sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 17.15 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Andrea De Luca e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DEL TOUR DE FRANCE 2021

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021/ Tadej Pogacar vince la 18^ tappa, classifica blindata

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: PERCORSO 21^ TAPPA

La diretta Tour de France 2021 oggi vivrà il suo epilogo, sempre affascinante anche se non così entusiasmante dal punto di vista strettamente agonistico. Scopriamo comunque in maggiore dettaglio tutto quello che c’è da sapere sul percorso della odierna ventunesima tappa Chatou-Parigi di 108,4 km, sulle strade di tre dipartimenti francesi. La partenza avrà luogo da Chatou alle ore 16.30, perché oggi si arriverà all’incirca al tramonto, che renderà ancora più affascinante la cerimonia di premiazione. Dopo 7,4 km ci sarà anche un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, la Côte des Grès, ma prevarrà nella prima parte della corsa il clima di festa, con i brindisi e le foto di rito soprattutto per chi indossa le quattro maglie di leader e per la squadra della maglia gialla. Si arriverà a Parigi al km 42,3, entrando dal Quai d’Issy per poi giungere al tradizionale circuito nel cuore della capitale, che tocca tutti i luoghi più celebri di Parigi ed è imperniato sugli Champs Elysées. Nel corso del quarto giro, all’Haut des Champs Elysées (km 68,3) sarà collocato l’ultimo sprint intermedio del Tour de France 2021. Al termine dei giri in programma del circuito è attesa la volata per decretare il vincitore dell’ultima tappa. Solo raramente l’arrivo di Parigi è sfuggito ad una volata di gruppo: cosa potrà succedere oggi?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021: TADEJ POGACAR, SECONDO TRIONFO A 22 ANNI

La classifica del Tour de France 2021 incorona vincitore Tadej Pogacar per il secondo anno consecutivo. Un’impresa straordinaria per questo ragazzo del 1998, che non ha ancora compiuto 23 anni e ha già due Tour de France in bacheca, con tre vittorie di tappa e pure la maglia a pois di miglior scalatore e la maglia bianca di miglior giovane (esattamente come l’anno scorso) a fare da “contorno” naturalmente alla maglia gialla. Basta leggere la classifica generale del Tour de France 2021 per capire la portata del dominio di Tadej Pogacar: solo i due avversari che saliranno sul podio con lui sono rimasti sotto i dieci minuti di ritardo. Applausi comunque per il danese Jonas Vingegaard della Jumbo Visma, secondo a 5’20” da Pogacar e rivelazione più bella del Tour de France 2021. Terzo posto invece per Richard Carapaz, staccato di 7’03” dal vincitore: l’ecuadoriano, già vincitore del Giro 2019 e secondo alla Vuelta 2020, salirà così sul podio di tutti i grandi Giri. Ben O’Connor ha difeso nella cronometro di ieri per soli 11″ su Wilco Kelderman il quarto posto nella generale, mentre possiamo accogliere con soddisfazione l’ottimo dodicesimo posto di Mattia Cattaneo, il migliore degli italiani. Infine, oggi gli occhi sono rivolti tutti su Mark Cavendish, che cercherà la vittoria di tappa numero 35 ma dovrà anche difendere la maglia verde dall’ultimo assalto di Michael Matthews, suo unico possibile rivale nella classifica a punti.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2021

1. Tadej Pogacar (Slo) in 80h16’59”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 5’20”

3. Richard Carapaz (Ecu) a 7’03”

4. Ben O’Connor (Aus) a 10’02”

5. Wilco Kelderman (Ola) a 10’13”

6. Enric Mas (Spa) a 11’43”

7. Alexey Lutsenko (Kaz) a 12’23”

8. Guillaume Martin (Fra) a 15’33”

9. Pello Bilbao (Spa) a 16’04”

10. Rigoberto Uran (Col) a 18’34”



© RIPRODUZIONE RISERVATA