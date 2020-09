Diretta Tour de France 2020/ Streaming video Rai 21^ tappa: finale a Parigi

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: ARRIVO A PARIGI!

Gran finale sugli Champs Elysées, la diretta Tour de France 2020 terminerà infatti oggi con la ventunesima tappa Mantes la Jolie-Parigi di 122 km, la tradizionale “passerella” a Parigi con lo scenografico traguardo sui Campi Elisi e poi le cerimonie del podio con l’Arco di Trionfo sullo sfondo – è cambiata la collocazione in calendario, ma non cambia l’iconico epilogo che caratterizzerà pure l’edizione numero 107 della Grande Boucle. Tappa molto particolare, come sempre all’ultimo giorno del Tour de France. Ricordiamo innanzitutto che si parla di “passerella” ma formalmente è una tappa come tutte le altre, con distacchi se qualcuno perde contatto e naturalmente l’obbligo per tutti di giungere al traguardo per non essere esclusi dalla classifica finale, tuttavia il chilometraggio breve e pianeggiante rende ridotto il valore tecnico di una giornata in cui saranno in primo piano i festeggiamenti per tutti, dalla UAE Team Emirates che ha nelle sue fila il vincitore del Tour de France 2020 Tadej Pogacar fino all’ultimo, che però è riuscito a raggiungere Parigi e “sfilerà” come tutti gli altri sugli Champs Elysées. Ritmo cicloturistico, ma fino a un certo punto: quando si entrerà sul circuito finale, si scatenerà la bagarre perché vincere a Parigi fa gola a tanti…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TOUR DE FRANCE (21^ TAPPA)

Per seguire il Tour de France 2020 in diretta tv, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà oggi Rai Due, la ventunesima tappa Mantes la Jolie-Parigi sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 17.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana (considerando che l’epilogo sugli Champs Elysées sarà al tramonto), per garantire molte ore di trasmissione con la telecronaca di Francesco Pancani e Marco Saligari, premiazioni finali comprese.

Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2020: PERCORSO 21^ TAPPA

Scopriamo infine anche il percorso della ventunesima tappa Mantes la Jolie-Parigi, con la quale calerà il sipario sulla diretta Tour de France 2020. Come abbiamo già accennato, dal punto di vista strettamente tecnico non c’è molto da dire: la partenza avrà luogo alle ore 16.00, dopo 13,5 km ci sarà anche un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, la Côte de Beulle, ma prevarrà nella prima parte della corsa il clima di festa, con i brindisi e le foto di rito soprattutto per chi indossa le quattro maglie di leader (anche se in realtà ben tre sono di Pogacar) e per la squadra della maglia gialla. Si passerà anche da Versailles al km 40, poi si arriverà a Parigi al km 56, entrando dal Quai d’Issy per poi giungere al tradizionale circuito nel cuore della capitale, che tocca tutti i luoghi più celebri di Parigi ed è imperniato sugli Champs Elysées. Nel corso del quarto giro, all’Haut des Champs Elysées (km 82) sarà collocato l’ultimo sprint intermedio del Tour de France 2020. In totale i giri in programma del circuito saranno dieci, al termine dei quali è attesa la volata per decretare il vincitore dell’ultima tappa. Solo raramente Parigi è sfuggita ad un arrivo in volata: cosa potrà succedere oggi?

