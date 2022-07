Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 13^ tappa, torna la volata?

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA LUNGA MA FACILE!

Dopo memorabili giornate in montagna, oggi venerdì 15 luglio la diretta Tour de France 2022 proporrà la sua tredicesima tappa Le Bourg d’Oisans-Saint Etienne di 192,6 km, una frazione piuttosto lunga ma decisamente facile, che dovrebbe segnare il ritorno sul palcoscenico dei velocisti, che sono a secco addirittura dalla Danimarca, quando vinsero Fabio Jakobsen nella seconda tappa del Tour de France 2022 e il giorno successivo il suo connazionale Dylan Groenewegen.

Sono passate quasi due settimane, una eternità per una corsa a tappe: nel mezzo ci sono state fughe, tappe sul pavé, di media montagna e infine naturalmente lo spettacolo delle Alpi più dure negli ultimi due giorni, per i velocisti è stata una sorta di corso di sopravvivenza e chissà se oggi saranno in grado di arrivare a giocarsi il successo, avendo la meglio sulle fughe da lontano che sicuramente oggi pomeriggio cercheranno gloria. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella tredicesima tappa Le Bourg d’Oisans-Saint Etienne.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la tredicesima tappa Le Bourg d’Oisans-Saint Etienne sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 13^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione decisamente più semplice delle precedenti, che potrebbe terminare in volata. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna tredicesima tappa Le Bourg d’Oisans-Saint Etienne di 192,6 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Le Bourg d’Oisans, appuntamento fissato alle ore 13.20 per il km 0. La prima parte sarà sostanzialmente in discesa, prima di un GPM di terza categoria al km 30,4. Ci sarà a dire il vero anche un GPM di seconda categoria al km 79,2, il Col de Parménie, che potrebbe aiutare i fuggitivi della prima ora ma è troppo lontano dal traguardo per far male ai velocisti.

Avremo poi lo sprint intermedio collocato a La Cote Saint André al km 101,6, un GPM di terza categoria al km 148,6 e un altro tratto in leggera salita più vicino all’arrivo di Saint Etienne, ma è passato davvero troppo tempo dall’ultima volata di gruppo a ranghi compatti e di conseguenza è facile immaginare che le squadre degli sprinter, dopo tanti giorni per loro difficili, proveranno a farli tornare protagonisti nel racconto del Tour de France 2022.











