Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 3^ tappa: l’ultima danese

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA PIANEGGIANTE

La diretta del Tour de France 2022 oggi, domenica luglio, segnerà con la terza tappa Vejle-Sonderborg di 182 km l’ultimo atto della Grand Départ della Grande Boucle dalla Danimarca, perché domani ci sarà un giorno di riposo aggiuntivo che sarà evidentemente necessario per riportare la carovana del Tour de France 2022 in Francia, con la ripresa che sarà fissata per martedì da Dunkerque. Oggi avremo una frazione sulla carta molto simile a quella di ieri: tre GPM di quarta categoria quasi impercettibili per i ciclisti professionisti e per di più piuttosto lontani dal traguardo, percorso quasi completamente pianeggiante e possibile insidia del vento, anche se forse oggi la situazione potrebbe essere meno rischiosa in tal senso perché si starà di meno al cospetto del mare.

Insomma, sulla carta dovrebbe essere una tappa con meno insidie rispetto a ieri e di conseguenza pure con meno possibilità di lasciare un segno profondo sulla classifica generale del Tour de France 2022, ma naturalmente le squadre dei big dovranno comunque stare attente, perché qualche possibile passaggio insidioso non mancherà. Questo si aggiungerà naturalmente al lavoro delle squadre dei velocisti, con l’obiettivo di arrivare a giocarsi allo sprint il successo di giornata per salutare la Danimarca. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella terza tappa Vejle-Sonderborg.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la terza tappa Vejle-Sonderborg sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.00 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione pianeggiante, ma con incognite potenzialmente simili a quelle già offerte dalla frazione di ieri. Andiamo però con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna terza tappa Vejle-Sonderborg di 182 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Velje, appuntamento fissato alle ore 13.15 per il km 0 in considerazione del fatto che sono in programma circa 20 km in meno rispetto a ieri, ci aspettiamo velocità molto alte e poche difficoltà per quanto riguarda l’altimetria, con tre GPM di quarta categoria che anche oggi scateneranno la bagarre per la maglia a pois ma niente di più, anche perché l’ultimo sarà a ben 58,7 km dal traguardo.

Sarà piuttosto lontano dall’arrivo anche lo sprint intermedio, che oggi sarà posto in località Christiansfeld al km 90,5, di fatto (in assenza di colpi di scena) il finale della tappa dovrebbe essere un lungo avvicinamento alla probabile volata di gruppo a ranghi compatti sul rettilineo d’arrivo di Sonderborg, anche perché nelle zone attraversate oggi dal Tour de France 2022 il vento dovrebbe essere meno pericoloso rispetto a ieri. Meglio però prestare grande attenzione, per i big sarebbe davvero stupido rischiare di giocarsi la Grande Boucle in una interlocutoria domenica di inizio luglio in Danimarca…

