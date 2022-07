Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 15^ tappa, sarà volata?

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA PER I VELOCISTI!

Oggi la diretta Tour de France 2022 ci proporrà la sua quindicesima tappa Rodez-Carcassonne di 202,5 km, la notizia “clamorosa” è che potrebbe essere il giorno giusto per i velocisti. Raramente un Tour de France è stato così povero di occasioni per gli sprinter, ci sono state due volate di gruppo a ranghi compatti nei primi tre giorni in Danimarca, ma poi basta. Siamo allora fermi ai successi di Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen, in seguito abbiamo avuto al massimo volate ristrette, oppure guizzi come quello di Wout Van Aert a Calais per anticipare il gruppo o ancora una fuga che ha avuto la meglio in una tappa teoricamente per gli sprinter, come in occasione del successo di Mads Pedersen venerdì a Saint Etienne.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia gialla Vingegaard, super duello con Pogacar!

Oggi potrebbe essere una giornata simile a quella dell’altro ieri, dunque non si può escludere del tutto la possibilità di una fuga che ancora una volta vada a beffare il gruppo, tuttavia oggi il percorso è un po’ più semplice e di conseguenza per i velocisti dovrebbe essere più semplice arrivare a giocarsi la vittoria allo sprint. Sempre che il caldo (siamo nel Sud della Francia), i saliscendi e magari pure il vento non ci mettano lo zampino… Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella quindicesima tappa Rodez-Carcassonne.

DIRETTA/ Tour de France 2022: Matthews ha vinto la 14^ tappa, Bettiol ottimo secondo!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quindicesima tappa Rodez-Carcassonne sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2022/ Maglia gialla Vingegaard, top 10 immutata

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 15^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà una frazione che potrebbe essere ideale per i velocisti, ma comunque con alcune insidie. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna quindicesima tappa Rodez-Carcassonne di 202,5 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Rodez, appuntamento fissato alle ore 13.15 per il km 0, in considerazione di un percorso lungo ma tutto sommato semplice. Ci saranno a dire il vero numerosi saliscendi, ma tutti molto semplici e uno solo sarà valido come Gran Premio della Montagna di terza categoria al km 68,9.

Molto più avanti, avremo in rapida successione lo sprint intermedio di Saint Ferreol (km 147) e subito dopo il secondo e ultimo GPM della tappa 15 del Tour de France 2022, sempre di terza categoria (km 154,6), poi però il finale sarà molto veloce, in linea di massima in discesa e poi nel tratto finale in pianura verso l’arrivo di Carcassonne, dove di conseguenza ci potrebbe essere una volata di gruppo a ranghi compatti, clamorosamente a ben due settimane di distanza dalla precedente, quando ancora la Grande Boucle era in Danimarca.











© RIPRODUZIONE RISERVATA