Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2: 9^ tappa insidiosa

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA CON 4 GPM!

La diretta del Tour de France 2022 oggi, domenica 10 luglio, ci proporrà la nona tappa Aigle-Châtel Les Portes du Soleil di 192,9 km, per gran parte in Svizzera ma infine con rientro definitivo in Francia dopo i tanti sconfinamenti nella prima parte di questa Grande Boucle. Siamo al termine di una prima settimana decisamente interessante: le indicazioni più significative sono arrivate dalla tappa di venerdì a La Super Planche des Belles Filles, ma naturalmente lo spettacolo non è mancato nemmeno sullo strappo che ieri ha deciso la tappa di Losanna e anche oggi potrebbe essere una tappa da non sottovalutare.

Diciamo subito che non sarà un tappone di alta montagna, tuttavia una frazione con quattro GPM dei quali due di prima categoria e l’ultimo vicinissimo al traguardo di Châtel Les Portes du Soleil (a sua volta in leggera salita) naturalmente potrebbe dirci ancora una volta qualcosa di intrigante per questo Tour de France 2022 che ogni giorno ci racconta storie interessanti sulle strade della corsa ciclistica più prestigiosa del mondo. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella nona tappa Aigle-Châtel Les Portes du Soleil.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la nona tappa Aigle-Châtel Les Portes du Soleil sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 9^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione che merita grande attenzione, la definizione perfetta potrebbe essere “di mezza montagna”. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna nona tappa Aigle-Châtel Les Portes du Soleil di 192,9 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Aigle, appuntamento fissato alle ore 12.45 per il km 0, in considerazione di un chilometraggio abbastanza corposo. Dopo un primo GPM di quarta categoria, ecco lo sprint intermedio, che oggi sarà collocato in località Semsales al km 56,5. Si inizierà a fare più sul serio dopo circa 100 km, con il GPM di seconda categoria del Col des Mosses (km 108,5), salita lunga ma pedalabile, seguita dal Col de la Croix, che al km 131,8 sarà un GPM di prima categoria al termine di 8,1 km di ascesa al 7,6% di pendenza media.

Seguirà una lunga discesa per tornare… ad Aigle, cioè alla località di partenza: di fatto oggi si pedalerà tutto il giorno in questa zona di confine tra Svizzera e Francia, con rientro nel territorio di casa per il Tour de France ai piedi del Pas des Morgins, salita di ben 15,4 km al 6,1% di pendenza media, GPM di prima categoria al km 183,1 e quindi a una decina di chilometri dall’arrivo di Châtel Les Portes du Soleil. Le pendenze non saranno mai micidiali, ma ci sarà molto terreno per attaccare: attenzione anche all’arrivo, perché gli ultimi 4 km saranno tutti in salita, nel tratto più impegnativo anche al 7%, dunque sarà un “quasi” arrivo in salita.

