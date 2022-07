Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 14^ tappa, finale ostico

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: OGGI È UNA TAPPA OSTICA!

Oggi sabato 16 luglio la diretta Tour de France 2022 ci proporrà la sua quattordicesima tappa Saint Etienne-Mende di 192,5 km, una frazione insidiosa e che potrebbe portare anche delle novità fra i big. Arriviamo dalla tappa di ieri che ha segnato una sorta di “pausa” dopo il grande spettacolo dei giorni precedenti nelle durissime tappe alpine, oggi tornerà ad essere una tappa da non sottovalutare, con diversi saliscendi lungo tutto il percorso e soprattutto una salita breve ma molto dura proprio a ridosso dell’arrivo di Mende, dove già negli anni scorsi abbiamo vissuto finali di tappa decisamente divertenti.

Sicuramente oggi la fuga farà gola a tanti e la vittoria di giornata potrebbe in effetti andare ai fuggitivi, ma siamo altrettanto sicuri che la salita finale farà muovere anche i big del Tour de France 2022, perché potrebbe crearsi qualche distacco per la classifica e chissà, magari saranno proprio i grandi nomi a giocarsi anche la vittoria di tappa, se si creeranno i presupposti per riassorbire la fuga. Adesso andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella quattordicesima tappa Saint Etienne-Mende.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quattordicesima tappa Saint Etienne-Mende sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 14^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione da non perdere, aperta a diversi possibili esiti e di certo spettacolare. Andiamo allora con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna quattordicesima tappa Saint Etienne-Mende di 192,5 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Saint Etienne, appuntamento fissato alle ore 12.30 per il km 0, in considerazione di un percorso lungo e anche piuttosto accidentato. Fin da subito ci saranno numerosi saliscendi, dei quali due saranno identificati come Gran Premio della Montagna di terza categoria ai km 14,2 e 39,1, ma le salitelle saranno numerose e anche lo sprint intermedio di Yssingeaux (km 50,7) sarà collocato in cima a uno di questi strappi.

La seconda parte del percorso della tappa 14 del Tour de France 2022 non sarà diversa: molti saliscendi, altri due saranno identificati come GPM, sempre di terza categoria (km 135,3 e 162,1), poi ci sarà una discesa per giungere a Mende, tuttavia l’arrivo non sarà nel centro bensì ci sarà da affrontare la Côte de la Croix Neuve, definita Montée Jalabert in onore dell’ex ciclista francese: saranno 3 km al 10,2% di pendenza media, salita breve ma davvero molto dura (GPM di seconda categoria), lievemente più facile all’inizio e alla fine, ma davvero micidiale nei 2 km centrali. Il GPM sarà al km 191, poi ci saranno solamente 1500 metri sostanzialmente pianeggianti per giungere al traguardo.

