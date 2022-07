Diretta Tour de France 2022/ Streaming video Rai 2, 4^ tappa: la prima in Francia

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: TAPPA PER VELOCISTI MA…

La diretta del Tour de France 2022 riparte oggi, martedì 5 luglio, con la quarta tappa Dunkerque-Calais di 171,5 km: archiviata la Grand Départ della Grande Boucle dalla Danimarca, la carovana del Tour de France 2022 è rientrata ieri in Francia e oggi si ricomincia a pedalare, con Wout Van Aert in maglia gialla. Oggi avremo una frazione costellata da ben sei GPM, ma tutti di quarta categoria, di conseguenza l’epilogo più probabile potrebbe essere ancora una volta allo sprint, nonostante i diversi saliscendi sicuramente imporranno ai velocisti e alle loro squadre un notevole sforzo per fare in modo che davvero a Calais ci sia uno sprint a ranghi compatti, che per di più potrebbe essere l’ultimo per diversi giorni.

Domani ci sarà l’attesissima tappa sul pavé che potrebbe essere delicata anche per i big del Tour de France 2022, giovedì l’arrivo sarà posto al termine di uno strappo e venerdì ci sarà La Planche des Belles Filles, di conseguenza sicuramente le squadre dei velocisti non vorranno lasciarsi sfuggire questa occasione. Fabio Jakobsen cercherà il bis di sabato, Dylan Groenewegen vorrà bissare la vittoria di domenica, per tutti gli altri continua la caccia al primo successo e noi speriamo che pure Alberto Dainese e Luca Mozzato si facciano valere. Adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2022 nella quarta tappa Dunkerque-Calais.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2022, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quarta tappa Dunkerque-Calais sarà infatti trasmessa a partire già dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Stefano Garzelli. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2022

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2022: PERCORSO 4^ TAPPA

La diretta Tour de France 2022 oggi ci riserverà quindi una frazione pianeggiante, ma con incognite potenzialmente maggiori rispetto alle simili tappe danesi. Andiamo però con ordine e scopriamo in maggiore dettaglio il percorso della odierna quarta tappa Dunkerque-Calais di 171,5 km. Logicamente la partenza sarà dalla città di Dunkerque, appuntamento fissato alle ore 13.30 per il km 0 in considerazione del fatto che la tappa non sarà particolarmente lunga e nemmeno particolarmente impegnativa, considerato che il punto più alto sarà a soli 199 metri sul livello del mare. Eppure non mancheranno i saliscendi nelle pendici più meridionali delle Fiandre, che fanno parte della Francia, motivo per cui ASO è riuscita a colmare la bellezza sei GPM, anche se tutti di quarta categoria.

Di tutte queste salitelle, la più lunga misurerà 1,7 km ma sarà pure quella con la pendenza più dolce, mentre il dato più alto da questo punto di vista sarà il 7,7% ma su appena 1,1 km. L’unica asperità che potrebbe forse lasciare il segno sarà quella di Cap Blanc-Nez, perché si troverà a soli 10,8 km dal traguardo e potrebbe essere un trampolino di lancio per gli attacchi, anche se 900 metri al 7,5% potrebbero non bastare per spezzare il gruppo. Ricordato che lo sprint intermedio sarà a Lumbres dopo 63,2 km, ecco che all’arrivo di Calais ci aspettiamo una volata, anche se magari alcuni sprinter potrebbero patire le precedenti salitelle.

