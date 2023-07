Diretta Tour de France 2023, classifica/ Streaming video Rai 15^ tappa: può essere decisiva! (16 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: ANCORA MONTAGNA!

La quindicesima tappa del Tour de France 2023 promette straordinario spettacolo: alle ore 13:20 di domenica 16 luglio scatta la Les Gets Les Portes du Soleil-Saint Gervais Mont Blanc, una tappa di 179 chilometri ma decisamente lunga, con un arrivo previsto oltre le quattro ore e mezza di gara. Si torna a salire: dopo la grande impresa di Carlos Rodriguez, oggi c’è nuovamente la possibilità che la classifica del Tour de France 2023 venga modificata, e potremmo assistere a un’altra schermaglia – questa volta magari in maniera anche diretta – tra Jonas Vingegaard, la maglia gialla, e Tadej Pogacar.

A Grand Colombier lo sloveno ha recuperato qualche secondo al danese, che poi ne ha preso uno nella tappa di sabato; la distanza tra questi due corridori è adesso di 10 secondi mentre, salvo clamorose sorprese, tutti gli altri sono fuori gioco a cominciare da Rodriguez che, terzo in classifica, paga un ritardo di oltre 4 minuti. Vedremo allora cosa succederà nella diretta del Tour de France 2023 per una quindicesima tappa che, come detto, potrebbe essere anche risolutoria o quasi, e in generale dovrebbe offrirci un bello show a prescindere da chi poi riuscirà a vincerla.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 15^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la quindicesima tappa Les Gets Les Portes du Soleil-Saint Gervais Mont Blanc sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 15^ TAPPA

Come sempre andiamo ad analizzare la quindicesima tappa del Tour de France 2023, che già nelle prime battute sarà impegnativa perché ci sarà, dopo 31 chilometri, un’ascesa non indifferente al Col des Fleuries. Il traguardo volante di Bluffy è posto ai 72 chilometri: a quel punto ne mancheranno ancora oltre 100 per arrivare al traguardo, e da lì iniziano i GPM. È di prima categoria quello del Col de la Forclaz de Montmin, ben 7,2 chilometri al 7,3% di pendenza; così anche il Col de la Croix Fry che è ancora più lungo (11,3 Km) con pendenza al 7%.

Poi si scende, per risalire ancora sul Col des Aravis per 4,4 Km al 5,8%; da qui, altri due GPM per chiudere la quindicesima tappa del Tour de France 2023. Di seconda categoria la Cote des Amerands, 2,7 chilometri ma con una pendenza che tocca incredibilmente il 10,9%; di prima l’arrivo a Saint Gervais Les Bains. Insomma: oggi non ci dovremmo per nulla annoiare nella diretta del Tour de France 2023, ma come sempre sarà la strada a parlare e noi non vediamo l’ora anche di scoprire come cambierà la classifica dopo la quindicesima tappa…











