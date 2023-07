Diretta Tour de France 2023, classifica/ Streaming video Rai 18^ tappa: torna la pianura (oggi 20 luglio)

Dopo tanti giorni di grandi emozioni, la diretta del Tour de France 2023 con la diciottesima tappa Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km tornerà in pianura oggi, giovedì 20 luglio. Naturalmente abbiamo ancora negli occhi cos’è successo negli ultimi giorni, con il tris di tappe di montagna da venerdì a domenica scorsi e poi chiaramente la cronometro di martedì che ha esaltato Jonas Vingegaard e ieri un altro giorno ad altissima quota verso Courchevel con il capolavoro di Felix Gall e il sigillo che ormai possiamo definire certamente definitivo sul trionfo in maglia gialla del danese domenica sui Campi Elisi, mentre oggi la classifica generale del Tour de France 2023 non dovrebbe cambiare, perché ci attende una quasi certa volata di gruppo.

DIRETTA/ Tour de France 2023: Felix Gall vince la 17^ tappa, Vingegaard re in classifica! (oggi 19 luglio)

In effetti, questo bellissimo Tour de France 2023 potrebbe avere una pecca proprio nel finale, un po’ debole con tre tappe facili nelle ultime quattro, ad eccezione di quella di sabato sulle montagne dell’Alsazia. Naturalmente, questa è una buona notizia se osservata dal punto di vista dei velocisti, che dopo giorni massacranti potranno tornare oggi protagonisti per la prima volta da giovedì scorso, quando Jasper Philipsen calò il poker a Moulins. Finora c’è stata gloria solo per il fantastico belga della Alpecin-Deceuninck e per Mads Pedersen, vittorioso a Limoges: per gli altri sprinter tuttavia ci sono ancora occasioni di rivincita, compresa la più prestigiosa domenica a Parigi. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire adesso tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 anche nella diciottesima tappa Moutiers-Bourg en Bresse.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Vingegaard ha vinto la cronometro, Pogacar a 1'38''! (18 luglio)

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la diciottesima tappa Moutiers-Bourg en Bresse sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

Diretta Tour de France 2023/ 15^ tappa: Wout Poels ha vinto, Vingegaard sempre 1° in classifica!

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 18^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi una frazione per velocisti, un ritorno in pianura dopo le tantissime difficoltà nelle scorse giornate della Grande Boucle. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso a scoprire comunque in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciottesima tappa Moutiers-Bourg en Bresse di 184,9 km, che tornerà a mettere in copertina le “ruote veloci” di questa edizione del Tour de France. Logicamente la partenza avrà luogo appunto da Moutiers, con appuntamento fissato alle ore 13.35 per una giornata fra i dipartimenti della Savoia e dell’Ain. Non c’è però molto da dire sull’altimetria: a Chambery ci sarà uno strappo valido come GPM di quarta categoria, praticamente nulla dopo le grandi salite dei giorni scorsi.

A quel punto saremo al km 62,1 della tappa 18 del Tour de France 2023, avremo poi un altro GPM di quarta categoria a Boissieu al km 105,2, ma in questa giornata “consacrata” per intero ai velocisti sarà certamente più significativo lo sprint intermedio, che sarà collocato in località Saint Rambert en Bugey al km 132,9, dove potremmo assistere a una sorta di “prova generale” della volata di gruppo a ranghi compatti che francamente ci sembra l’epilogo quasi certo sulla linea dell’arrivo a Bourg en Bresse. Ai fuggitivi che certamente oseranno attaccare è affidato il compito di provare a rovesciare questo schema…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 67h57’51’’

2. Tadej Pogacar (Slo) a 7’35’’

3. Adam Yates (Gbr) a 10’45’’

4. Carlos Rodriguez Cano (Spa) a 12’01’’

5. Simon Yates (Gbr) a 12’19’’











© RIPRODUZIONE RISERVATA