DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 19^ tappa: i “vecchi” leoni (oggi 21 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: I VECCHI LEONI

Abbiamo citato Peter Sagan e Julian Alaphilippe presentando la diretta del Tour de France 2023 per l’odierna diciannovesima tappa. Lo slovacco è all’ultima stagione della sua carriera e quindi si congeda dal Tour de France, dove ha conquistato per addirittura sette volte la maglia verde della classifica a punti, sempre dal 2012 al 2016 e poi di nuovo nel 2018 e 2019, con 12 vittorie di tappa e nel 2016 anche il premio di corridore più combattivo del Tour de France. Una storia meravigliosa che meriterebbe di terminare con un guizzo, realisticamente oggi è l’ultima concreta possibilità per Peter Sagan e siamo davvero curiosi di scoprire se riuscirà a lasciare il segno.

Per Julian Alaphilippe ci sono invece finora al Tour de France sei tappe vinte, la maglia a pois del 2018 e il premio di corridore più combattivo nel 2019, l’anno in cui chiuse anche al quinto posto in classifica generale dopo avere a lungo cullato il sogno addirittura di vincere la Grande Boucle. Per il francese non è il passo d’addio, però la sensazione è che gli anni migliori siano anche per lui ormai alle spalle, motivo per il quale sarebbe bello rivedere anche Alaphilippe sui livelli che gli erano soliti fino a un paio di anni fa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

GIORNATA PER SORPRESE?

La diretta del Tour de France 2023 con la diciannovesima tappa Moirans en Montagne-Poligny di 172,8 km vivrà oggi, venerdì 21 luglio, una frazione globalmente facile, ma potenzialmente più insidiosa ad esempio della tappa di ieri, con epilogo a Bourg en Bresse per il primo giorno di “respiro” dopo tantissime emozioni precedenti. La terza settimana del Tour de France 2023 era cominciata fortissimo con la cronometro di martedì che ha esaltato Jonas Vingegaard e poi con il tappone ad altissima quota di mercoledì verso Courchevel con il capolavoro di Felix Gall e il sigillo sul trionfo in maglia gialla del danese domenica sui Campi Elisi.

Oggi la classifica generale del Tour de France 2023 non dovrebbe cambiare, anche se la volata di gruppo non è affatto scontata – come in verità alla fine pure ieri, davvero per un soffio a vantaggio di Kasper Asgreen. Sarà giorno per attaccanti, cominciando da Mathieu Van der Poel in assenza di Wout Van Aert, poi si va da Peter Sagan a Julian Alaphilippe, da Alberto Bettiol a Matteo Trentin volendo sperare negli italiani, anche se pure alcuni velocisti potrebbero dire la loro, ad esempio Mads Pedersen. Ci sarà tempo domani per le ultime vere salite, andiamo invece a scoprire adesso tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 anche nella diciannovesima tappa Moirans en Montagne-Poligny.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 19^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi una frazione globalmente piuttosto semplice, ma che potrebbe anche offrire un trabocchetto per infiammare il finale. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso a scoprire comunque in maggiore dettaglio il percorso della odierna diciannovesima tappa Moirans en Montagne-Poligny di 172,8 km, che dovrebbe essere l’ultima occasione per gli attaccanti in questa edizione del Tour de France. Logicamente la partenza avrà luogo appunto da Moirans en Montagne, con appuntamento fissato alle ore 13.30 per una giornata interamente nel dipartimenti dello Jura. Non c’è però molto da dire sull’altimetria: diversi saliscendi ma tutti piuttosto semplici, compreso un GPM di quarta categoria al km 23,7.

Ecco poi lo sprint intermedio, che sarà collocato in località Mont sur Monnet al km 88,2, passiamo però subito a presentare il momento che potrebbe essere decisivo, cioè il GPM di terza categoria della Cote d’Ivory, una salita di 2,3 km al 5,9% di pendenza media collocata al km 144,7, cioè a meno di 30 km dall’arrivo di Poligny. Sicuramente ci saranno degli attacchi, verosimilmente almeno alcuni dei velocisti perderanno terreno, potrebbe essere il trampolino di lancio sia per attacchi da parte di uomini eventualmente già in fuga sia per chi vorrà evadere dal gruppo: basterà per evitare la volata?

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 72h04’39’’

2. Tadej Pogacar (Slo) a 7’35’’

3. Adam Yates (Gbr) a 10’45’’

4. Carlos Rodriguez Cano (Spa) a 12’01’’

5. Simon Yates (Gbr) a 12’19’’











