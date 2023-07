DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: per la maglia a pois (20^ tappa oggi 22 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PER LA MAGLIA A POIS

Mentre aspettiamo la diretta del Tour de France 2023, dobbiamo naturalmente approfondire il discorso legato alla maglia a pois, dal momento che la ventesima tappa metterà oggi in palio ben 37 punti grazie a due GPM di prima categoria, tre di seconda e uno di terza. Di conseguenza è il giorno decisivo per Giulio Ciccone, che insegue il trionfo nella classifica degli scalatori, che per l’Italia manca al Tour de France dai tempi di Claudio Chiappucci. In un periodo difficile per il ciclismo nostrano sarebbe una soddisfazione notevole, però oggi ci sarà ancora da lottare parecchio, infatti Giulio Ciccone veste la maglia a pois con 88 punti, davanti agli 82 di Felix Gall e gli 81 di Jonas Vingegaard.

Il danese di certo non si muoverà da lontano, però potrebbe diventare pericoloso se la corsa si svilupperà in modo che nel finale siano i big a giocarsi il successo di tappa; la vera minaccia potrebbe invece essere l’austriaco, il quale tuttavia è anche ottavo in classifica generale, quindi sarà sicuramente “marcato” se tentasse di andare in fuga. Giulio Ciccone godrà certamente di maggiore libertà, un vantaggio che l’abruzzese dovrà sfruttare nel migliore dei modi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la ventesima tappa Belfort-Le Markstein Fellering sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

TAPPA IMPEGNATIVA!

Grande attesa oggi, sabato 22 luglio, per la diretta del Tour de France 2023 che infatti con la ventesima tappa Belfort-Le Markstein Fellering di 133,5 km vivrà la sua ultima giornata in montagna prima della passerella di domani a Parigi. Va detto che non si tratta di un tappone nel senso classico del termine, sia per il chilometraggio molto breve (ma questa non è più una novità alla Grande Boucle) sia perché non siamo sulle Alpi e nemmeno sui Pirenei, bensì sulle relativamente basse montagne dell’Alsazia, tuttavia non ci sarà respiro e le pendenze delle ultime due ascese saranno importanti, quindi lo spettacolo è assicurato, anche perché sarà l’ultimo giorno a disposizione per chi vorrà cambiare qualcosa nella classifica generale del Tour de France 2023.

Come ormai sappiamo molto bene, sembra inattaccabile il dominio di un fantastico Jonas Vingegaard, che di fatto ha sigillato già mercoledì verso Courchevel il trionfo in maglia gialla domani sui Campi Elisi. Ci sono però diverse altre posizioni da definire, magari il desiderio di rivincita da parte di Tadej Pogacar se le gambe lo aiuteranno, il desiderio di molti di lasciare un segno vincendo una tappa e naturalmente per noi anche il giorno decisivo per Giulio Ciccone e il suo obiettivo maglia a pois, per il quale l’abruzzese si dovrà guardare da Felix Gall e magari anche dallo stesso Vingegaard, se il danese vorrà fare sul serio anche oggi. Non perdiamo allora altro tempo e andiamo a scoprire adesso tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 anche nella ventesima tappa Belfort-Le Markstein Fellering.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 20^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi l’ultima frazione di montagna, per cui la battaglia sarà assicurata anche se non ci saranno salite particolarmente lunghe o pendenze impossibili. In compenso le difficoltà cominceranno da subito, andiamo quindi a scoprire comunque in maggiore dettaglio il percorso della odierna ventesima tappa Belfort-Le Markstein Fellering di 133,5 km, molto breve e potenzialmente esplosiva per gli ultimi verdetti in questa edizione del Tour de France. Logicamente la partenza avrà luogo appunto da Belfort, con appuntamento fissato alle ore 13.45 considerato lo scarso chilometraggio. Quasi subito si salirà verso il Ballon d’Alsace, GPM di seconda categoria al km 24 dopo un’ascesa piuttosto lunga ma pedalabile. La discesa ci condurrà verso lo sprint intermedio in località Fresse sur Moselle al km 37,2 in quello che sarà l’unico tratto pianeggiante di giornata, poi non ci sarà più un attimo di respiro.

Avremo infatti uno dopo l’altro due ulteriori GPM di seconda categoria, cioè il Col de la Croix des Moinats (km 56,5) e il Col de Grosse Pierre (km 64,9), mentre il Col de la Schlucht di terza categoria (km 79,4) precederà una discesa piuttosto lunga che ci porterà nel gran finale della ventesima tappa del Tour de France 2023. Ecco infatti gli ultimi due GPM di prima categoria, cioè il Petit Ballon (km 108,2) al termine di 9,3 km di salita all’8,1% medio, poi discesa e subito dopo il Col du Platzerwasel (km 125,3), salita di 7,1 km all’8,4% medio. Al GPM mancheranno circa8 km all’arrivo a Le Markstein Fellering, sostanzialmente in falsopiano ma con un paio di piccoli strappi, ultimi brividi di giornata.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jonas Vingegaard (Dan) in 75h49’24”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 7’35’’

3. Adam Yates (Gbr) a 10’45’’

4. Carlos Rodriguez Cano (Spa) a 12’01’’

5. Simon Yates (Gbr) a 12’19’’











