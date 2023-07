DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: focus sui velocisti (3^ tappa oggi 3 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: IL BORSINO DEI VELOCISTI

Mentre aspettiamo la diretta del Tour de France 2023 per la terza tappa che dovrebbe offrire la prima occasione ai velocisti, possiamo ricordare che l’anno scorso furono solamente quattro… e mezza le frazioni della Grande Boucle che si risolsero con volate di gruppo a ranghi compatti – escludendo quindi quelle di gruppetti ristretti come a Longwy e Losanna oppure gli sprint tra fuggitivi. Le prime due furono in Danimarca, con le vittorie di Fabio Jakobsen a Nyborg e di Dylan Groenewegen a Sonderborg, per un avvio a forti tinte olandesi.

Poi però si dovette aspettare clamorosamente fino alla quindicesima tappa per il successo del belga Jasper Philipsen a Carcassonne, che sarebbe stato ripetuto nella tappa conclusiva a Parigi, per cui potremmo identificare proprio in Philipsen il velocista “principe” dello scorso Tour de France. Abbiamo però parlato di quattro volate e mezza, perché la terzultima tappa a Cahors si decise con un acuto da finisseur da parte di Christophe Laporte, che riuscì a precedere di un solo secondo lo stesso Jasper Philipsen (che ha quindi sfiorato un tris di successi) e il nostro Alberto Dainese, per l’Italia il miglior piazzamento dopo il secondo posto di Alberto Bettiol nella quattordicesima tappa a Mende. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la terza tappa Amorebieta-Bayonne sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

PER VELOCISTI!

La diretta del Tour de France 2023 oggi, lunedì 3 luglio, ci proporrà una frazione interessante per un paio di motivi: la terza tappa Amorebieta-Bayonne di 193,5 km porterà la corsa in Francia chiudendo quindi la Grand Départ spagnola della Grande Boucle numero 110 ed inoltre dovrebbe offrire l’occasione per la prima volata di gruppo a ranghi compatti, perché il percorso (soprattutto nella seconda metà) sarà decisamente più semplice rispetto a quello delle prime due tappe, sabato a Bilbao e ieri verso San Sebastian. La classifica generale del Tour de France 2023 sulla carta quindi oggi non dovrebbe subire scosse, ma naturalmente bisognerà stare attenti agli imprevisti, che sono sempre dietro l’angolo nella bagarre dei primi giorni del Tour.

Sarà allora grande l’attesa per vedere quali saranno i rapporti di forza tra gli sprinter presenti a questo Tour de France 2023: i nomi sono i migliori in circolazione, da Jasper Philipsen a Dylan Groenewegen, da Mads Pedersen a Fabio Jakobsen fino a Caleb Ewan, senza dimenticare un certo Wout Van Aert, che sa cavarsela alla grande pure nelle volate di gruppo. L’anno scorso furono poche queste volate a ranghi compatti, perché il Tour de France non è più come una volta, quando la prima settimana era praticamente tutta pianeggiante, quindi per le squadre dei velocisti sarebbe un delitto lasciarsi sfuggire questa occasione. Di certo ne vedremo delle belle anche oggi: allora, andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 nella odierna terza tappa Amorebieta-Bayonne.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 3^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà una frazione che, come abbiamo accennato, potrebbe essere congeniale alla prima volata di gruppo in questa edizione della Grande Boucle. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso a scoprire in maggiore dettaglio il percorso della odierna terza tappa Amorebieta-Bayonne di 193,5 km. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città spagnola di Amorebieta, con appuntamento fissato alle ore 13.15 nonostante il notevole chilometraggio, perché dal punto di vista altimetrico non ci saranno difficoltà eccessive, anche se comunque lungo il percorso ci saranno ben quattro GPM, a dire il vero tutti nella parte spagnola della tappa e quindi piuttosto lontani dal traguardo.

Saranno comunque tutte salitelle brevi e non troppo difficili, per la precisione avremo tre GPM di terza categoria al km 13,8 (attenzione quindi a una partenza subito vivace), 70,9 e 102 più uno di quarta categoria al km 32,8, inoltre sarà collocato nella prima parte del percorso anche lo sprint intermedio a Deba, al km 65,7. Insomma, la bagarre sarà assicurata per andare in fuga, ma dopo un passaggio a San Sebastian si entrerà nella lunghissima parte finale della tappa, completamente pianeggiante. Si supererà la frontiera per entrare in Francia, poi sull’arrivo di Bayonne ci aspettiamo una volata di gruppo a ranghi compatti.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Adam Yates (Gbr) in 9h9’18”

2. Tadej Pogacar (Slo) a 6”

3. Simon Yates (Gbr) a 6”

4. Victor Lafay (Fra) a 12”

5. Wout Van Aert (Bel) a 16”

6. Jonas Vingegaard (Den) a 17”











