Diretta/ Tour de France 2023, classifica streaming video Rai 6^ tappa: in strada, si parte! (oggi 6 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: SI COMINCIA

Ci siamo, finalmente comincia la diretta del Tour de France 2023 per la sesta tappa Tarbes-Cauterets Cambasque. Naturalmente sarà decisiva l’ascesa finale, ma non si può dimenticare che prima ci saranno le due salite in assoluto più celebri dei Pirenei. La prima sarà il Col d’Aspin, che fece la sua apparizione nel 1910 (primo Octave Lapize), ha visto primeggiare anche le leggende italiane da Ottavio Bottecchia a Gino Bartali e Fausto Coppi, ma anche altri azzurri come Claudio Chiappucci (per ben due volte) e Franco Pellizotti come ultimo dei nostri, mentre l’anno scorso fu primo al GPM Thibaut Pinot.

Ancora più leggendario, anche perché più difficile, è il Col du Tourmalet: inaugurato dallo stesso Octave Lapize nel 1910, conquistato a sua volta da Bottecchia, Bartali e Coppi, ma vogliamo citare la doppietta di Alberto Elli che fu primo nel 1998 e nel 1999, in anni recenti ha visto anche le vittorie di Andy Schleck nel 2010 e Thibaut Pinot nel 2019 in occasioni in cui ci fu l’arrivo in cima. Si respira quindi l’aria della grande storia del ciclismo, anche se siamo solamente alla sesta tappa di una Grande Boucle già incredibile: parola alla strada e ai suoi protagonisti per la diretta del Tour de France 2023! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Per seguire la diretta tv del Tour de France 2023, ci sarà una amplissima copertura live sulla Rai e su Eurosport: in chiaro, il canale di riferimento sarà Rai Due, la sesta tappa Tarbes-Cauterets Cambasque sarà infatti trasmessa a partire dalle ore 14.45 sul canale generalista della televisione di Stato italiana. Il Tour de France sarà inoltre visibile anche su Eurosport, canale disponibile tuttavia solamente per gli abbonati.

Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore oggi pomeriggio, ma non volesse perdere le emozioni della Grande Boucle, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video del Tour de France 2023, gratuita per tutti sul sito o l’applicazione di Rai Play, per gli abbonati tramite Eurosport Player. Infine ricordiamo i riferimenti ufficiali della Grande Boucle: il sito www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo Twitter @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2023

I QUATTRO PROTAGONISTI

Mentre aspettiamo la diretta del Tour de France 2023 per la sesta tappa, naturalmente sono quattro i nomi più attesi verso il tappone pirenaico. In primis giustamente la maglia gialla Jai Hindley, che ieri a Laruns si è preso tappa e maglia: meraviglioso l’attacco dell’australiano della Bora-Hansgrohe, già secondo nel 2020 e vincitore nel 2022 al Giro d’Italia, che ora prova a dare l’assalto a un sogno giallo. Il più forte di tutti in salita tuttavia sembra essere Jonas Vingegaard, il detentore della Grande Boucle che è un candidato fortissimo per tornare di nuovo in giallo a Parigi, ma da ieri sa che dovrà fare seriamente i conti anche con Jai Hindley, una pericolosa minaccia in più per tutti i big della Grande Boucle.

Il punto di domanda è relativo a Tadej Pogacar, che non è al livello di Vingegaard in salita: dopo l’infortunio alla Liegi, probabilmente lo sloveno avrebbe preferito un inizio di Tour de France più facile, invece oggi ci sarà un’altra giornata fondamentale. Infine, è giusto citare anche un meraviglioso Giulio Ciccone, che fa sorridere finalmente anche l’Italia: secondo di tappa ieri e anche nella classifica GPM, ma soprattutto ora terzo nella generale. Di sicuro ci divertiremo, se poi ci sarà anche un po’ di “azzurro” sarà ancora meglio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRIMO ARRIVO IN SALITA, COME CAMBIA LA CLASSIFICA?

Emozioni continue con la diretta del Tour de France 2023: oggi, giovedì 6 luglio, la sesta tappa Tarbes-Cauterets Cambasque di 144,9 km sarà il primo arrivo in salita della Grande Boucle, al culmine del più classico tappone sui Pirenei con le leggendarie salite dell’Aspin e del Tourmalet prima dell’ascesa finale verso il traguardo di Cauterets Cambasque. I chilometri saranno pochi (tema del quale si dovrebbe discutere), ma le emozioni saranno sicuramente garantite, considerando che già ieri è successo di tutto nella prima frazione pirenaica con arrivo a Laruns, che doveva essere quella più “facile”. Invece è successo davvero di tutto, per la gioia soprattutto di Jai Hindley perché l’australiano della Bora-Hansgrohe ha vinto la tappa ed è balzato al comando della classifica generale del Tour de France 2023, per cui in maglia gialla oggi ci sarà il vincitore del Giro d’Italia dell’anno scorso.

Jonas Vingegaard è l’altro “vincitore” di ieri, perché ha fatto il vuoto rispetto agli altri big sul Marie Blanque (Hindley era in fuga) e ora è secondo, naturalmente principale rivale dell’australiano e forse primo favorito per il successo finale della Grande Boucle. In difficoltà tutti gli altri, compreso Tadej Pogacar: per lo sloveno, reduce dalla caduta alla Liegi Bastogne Liegi, forse non ci voleva un inizio di Tour de France così difficile, per cui anche oggi potrebbe essere costretto a correre in difesa. Celebriamo però con enorme piacere anche Giulio Ciccone: secondo al traguardo ieri, terzo in classifica e secondo per la maglia a pois, il corridore abruzzese è stato l’altro grande protagonista di ieri. Se pensiamo che oggi dovrebbe essere più dura, abbiamo già l’acquolina in bocca: andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la meglio la diretta Tour de France 2023 nella odierna sesta tappa Tarbes-Cauterets Cambasque.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2023: PERCORSO 6^ TAPPA

La diretta Tour de France 2023 oggi ci riserverà quindi un meraviglioso tappone sui Pirenei e il primo arrivo in salita di questa Grande Boucle. Tenuto conto di ciò, andiamo adesso allora a scoprire con grande curiosità in maggiore dettaglio il percorso della odierna sesta tappa Tarbes-Cauterets Cambasque di 144,9 km, che sarà breve ma durissima. Logicamente la partenza avrà luogo appunto dalla città di Tarbes, con appuntamento fissato alle ore 13.25. Per circa 55 km sarà quasi tutta pianura, compreso un facile GPM di terza categoria al km 29,9 e lo sprint intermedio che sarà collocato a Sarrancolin al km 49,2, poi però ecco la salita del Col d’Aspin, una delle ascese più ricche di fascino e prestigio al Tour de France: saranno 12 km di salita al 6,5% di pendenza media per raggiungere il GPM di prima categoria al km 68,1.

Dopo la discesa si ricomincerà quasi immediatamente a salire di nuovo, per scalare una montagna ancora più leggendaria, la salita simbolo dei Pirenei al Tour de France, cioè il Col du Tourmalet, che sarà un GPM Hors Catégorie e Souvenir Jacques Goddet al km 97,9. Parliamo di ben 17,1 km di salita con pendenza media al 7,3%, ascesa dunque lunghissima e molto impegnativa, soprattutto nella sua seconda metà. Seguirà una lunga discesa e un tratto di falsopiano per giungere ai piedi della salita finale verso l’arrivo a Cauterets Cambasque, che sarà anche un GPM di prima categoria. Ascesa lunga ben 15,9 km anche se globalmente non difficile (5,4% medio), attenzione però perché negli ultimi 4 km si andrà spesso anche in doppia cifra, degna conclusione del tappone pirenaico.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2023

1. Jai Hindley (Aus) in 22h15’12”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 47”

3. Giulio Ciccone (Ita) a 1’03”

4. Emanuel Buchmann (Ger) a 1’11”

5. Adam Yates (Gbr) a 1’34”

6. Tadej Pogacar (Slo) a 1’40”

7. Simon Yates (Gbr) s.t.











