Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai 2: 12^ tappa, di nuovo volata? (Oggi 11 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: SI TORNA IN PIANURA

Dopo una meravigliosa giornata sul Massiccio Centrale, si torna in pianura oggi, giovedì 11 luglio, con la diretta Tour de France 2024 per la dodicesima tappa Aurillac-Villeneuve sur Lot di 203,6 km, una frazione molto lunga ma anche piuttosto semplice, che di conseguenza potrebbe riproporci un arrivo in volata, il sesto di questa edizione della Grande Boucle che ci ha proposto ben quattro vincitori diversi nelle prime cinque volate di gruppo a ranghi compatti. Manca quindi un dominatore degli sprint nella diretta Tour de France 2024: il migliore finora è stato sicuramente Biniam Girmay, sia per la costanza di rendimento sia perché è stato l’unico a vincere due volte, ma oltre a lui hanno salutato anche Mark Cavendish, Dylan Groenewegen ed infine martedì anche Jasper Philipsen.

Oggi e domani dovrebbero invece essere due giorni decisamente più tranquilli per la classifica generale del Tour de France 2024, prima che il weekend ci porti sui Pirenei, dove si entrerà nel micidiale finale di questa edizione partita dall’Italia. Ieri verso Le Lioran ci sono state emozioni, forse anche più del previsto, grazie soprattutto ai due fenomeni Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con lo sloveno sempre splendido nei suoi attacchi e il danese che ha risposto in maniera magistrale fino a prendersi la vittoria della definitiva rinascita dopo l’incidente al Giro dei Paesi Baschi, mettendo dei dubbi allo sloveno, pur sempre saldo in maglia gialla. Oggi invece potrebbe essere la consueta battaglia tra la fuga da lontano e le squadre dei velocisti. Per scoprire se sarà davvero così, non ci resta che seguire la diretta Tour de France 2024 per la dodicesima tappa Aurillac-Villeneuve sur Lot…

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

Siamo ormai entrati nella seconda metà della Grande Boucle, per cui tifosi ed appassionati ormai sanno benissimo come seguire la diretta tv del Tour de France 2024 anche per quanto riguarda la dodicesima tappa Aurillac-Villeneuve sur Lot, ma ricordiamo comunque che l’appuntamento con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Davide Cassani in chiaro per tutti sarà dalle ore 14.45 su Rai Due.

Gli abbonati potranno invece seguire anche il racconto su Eurosport di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Questo ci ricorda dunque che avremo una doppia diretta streaming video del Tour de France 2024: da una parte sito o app di Rai Play, dall’altra invece Discovery +, anche se solamente per gli abbonati. Infine, preziosi punti di riferimento saranno il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: COSA DIRE SUL PERCORSO DELLA 12^ TAPPA?

Come abbiamo quindi già accennato, non ci saranno moltissimi spunti per la diretta Tour de France 2024 oggi, in occasione della dodicesima tappa Aurillac-Villeneuve sur Lot di 203,6 km. Certamente il percorso sarà molto lungo e tutto sommato i saliscendi non mancheranno, grazie a 2200 metri di dislivello, quindi almeno ci sarà terreno per provare a portare via la fuga da lontano. Innanzitutto annotiamo che la partenza sarà da Aurillac alle ore 12.50 e che il primo tratto sarà subito ricco di saliscendi, anche se per il primo GPM ufficiale bisognerà attendere il km 62,8.

Si tratterà comunque di un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, come d’altronde i due successivi, al km 84,3 e al km 135,5, mentre il traguardo volante sarà collocato in località Gourdon al km 110. L’annotazione più significativa però è relativa al fatto che questi saliscendi, già non troppo difficili, si faranno più morbidi non mano che ci si avvicinerà all’arrivo di Villeneuve sur Lot, ulteriore motivo per pensare che questa lunga giornata in compagnia della diretta del Tour de France 2024 possa terminare con uno sprint di gruppo a ranghi compatti.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 45h00’34”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 1’06”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’14”

4. Primoz Roglic (Slo) a 2’15”

5. Joao Almeida (Por) a 4’20”

6. Carlos Rodriguez (Spa) a 4’40”

7. Mikel Landa (Spa) a 5’38”

8. Adam Yates (Gbr) a 6’59”

9. Juan Ayuso (Spa) a 7’09”

10. Giulio Ciccone (Ita) a 7’36”

