Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai 2: 14^ tappa, ecco i Pirenei! (Oggi 13 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: IL PRIMO TAPPONE SUI PIRENEI

È il momento che aspettavamo ormai da parecchi giorni: la diretta Tour de France 2024 ci offrirà la quattordicesima tappa Pau-Saint Lary Soulan Pla d’Adet di 151,9 km, che sarà oggi sabato 13 luglio il primo vero tappone di alta montagna della Grande Boucle, ad aprire un meraviglioso weekend sulle salite dei Pirenei. Finora abbiamo avuto il Galibier “isolato” già alla quarta tappa passando dall’Italia alla Francia e poi tante emozioni mercoledì sulle salite del Massiccio Centrale, ma da oggi entrerà definitivamente nel vivo la lotta ad alta quota per la classifica generale del Tour de France 2024, oggi in particolare scalando il Tourmalet e poi la salita del Pla d’Adet verso l’arrivo.

Il Galibier aveva esaltato Tadej Pogacar, il Massiccio Centrale ha visto un altro bell’attacco dello sloveno ma anche la replica e infine un successo prezioso sotto ogni punto di vista per il suo grande rivale Jonas Vingegaard. Ieri la diretta Tour de France 2024 ha visto proprio a Pau la vittoria di Jasper Philipsen al termine di una giornata frenetica che potrebbe restare nelle gambe di tanti, ma oggi da questa classica località per la Grande Boucle si comincia a scalare le salite che fanno la storia del ciclismo e che aprono di fatto la seconda parte del Tour de France 2024, che tra Pirenei, Alpi e infine la cronometro dell’ultimo giorno avrà ancora tantissimo da dirci. L’attesa quindi è davvero alta, quali responsi ci darà la diretta Tour de France 2024 per la quattordicesima tappa Pau-Saint Lary Soulan Pla d’Adet?

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 14^ TAPPA

Un sabato di metà luglio in compagnia dei Pirenei, l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà quindi imperdibile per tutti gli appassionati con la diretta tv del Tour de France 2024 in occasione anche della quattordicesima tappa Pau-Saint Lary Soulan Pla d’Adet, in chiaro per tutti su Rai Due, come al solito a partire dalle ore 14.45 sul tasto 2 del telecomando.

Naturalmente gli abbonati potranno affidarsi anche alla trasmissione del Tour de France 2024 su Eurosport e questo significa evidentemente che ci saranno due opzioni per quanto riguarda la diretta streaming video del Tour de France 2024, sempre fornita tramite sito o app di Rai Play oppure su Discovery +, naturalmente in un caso disponibile per tutti e nel secondo solo per gli abbonati. Infine, il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour forniranno informazioni, immagini, classifiche e altimetrie.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: IL DURO PERCORSO DELLA 14^ TAPPA

Si scalano i Pirenei, ecco allora che diventa doveroso esaminare il percorso della quattordicesima tappa Pau-Saint Lary Soulan Pla d’Adet di 151,9 km, un momento di fondamentale importanza per la diretta Tour de France 2024. Il chilometraggio è piuttosto breve, motivo per cui la partenza da Pau sarà alle ore 13.20, inoltre la prima parte del tracciato sarà completamente pianeggiante e quindi sarà affrontata sicuramente ad altissima velocità fino al traguardo volante, che sarà al km 70,2. Subito dopo cambierà tutto, perché la prima salita del giorno sarà subito il leggendario Col du Tourmalet, naturalmente GPM Hors catégorie che metterà in palio anche il classico Souvenir Jacques Goddet per chi passerà per primo in cima, al km 89,6 della tappa, dopo 19 km di salita al 7,4% medio, con le pendenze più impegnative proprio nel finale.

Attenzione anche alla successiva discesa dal versante di La Mongie, anche perché immediatamente dopo si ritornerà a salire verso l’Hourquette d’Ancizan (km 123,4), che sarà più semplice ma comunque contribuirà ai 4000 metri di dislivello che oggi caratterizzeranno la diretta Tour de France 2024, poi la discesa e un breve tratto di falsopiano ci porteranno a Saint Lary Soulan, però l’arrivo non sarà in paese, bensì in vetta al Pla d’Adet e allora ci sarà ancora tanto da faticare per quest’altro GPM Hors catégorie, in questo caso di 10,6 km al 7,9% di pendenza media, durissimi soprattutto nei primi 3 km e poi un pochino più semplici procedendo verso il traguardo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 52h40’58”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 1’06”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’14”

4. Joao Almeida (Por) a 4’20”

5. Carlos Rodriguez (Spa) a 4’40”

6. Mikel Landa (Spa) a 5’38”

7. Adam Yates (Gbr) a 6’59”

8. Giulio Ciccone (Ita) a 7’36”

9. Derek Gee (Can) a 7’54”

10. Matteo Jorgenson (Usa) a 8’56”











