Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai: in strada per la 4^ tappa! (oggi 2 luglio)

Tutto è pronto per vivere la quarta tappa Pinerolo-Valloire, sicuramente la diretta Tour de France 2024 oggi ci proporrà qualcosa di completamente diverso rispetto alla quarta frazione della scorsa edizione, perché il 4 luglio 2023 si corse la Dax-Nogaro di 182 km, una frazione che era dedicata ai velocisti e che vide infatti il successo di Jasper Philipsen (bis del giorno prima a Bayonne) davanti a Caleb Ewan e Phil Bauhaus, con la maglia gialla che rimase sulle spalle di Adam Yates, inseguito a 6” dal suo capitano Tadej Pogacar e dal gemello Simon Yates.

Oggi sarà completamente un’altra musica e non potrebbe essere altrimenti in una tappa che comprenderà anche l’ascesa al Galibier, dove scrissero pagine di storia anche Gino Bartali e Fausto Coppi, ma soprattutto resta nella memoria il capolavoro di Marco Pantani nel 1998, che il 27 luglio lanciò il suo attacco proprio su questa mitica salita per conquistare poi a Les Deux Alpes la vittoria di tappa e la maglia gialla che avrebbe tenuto fino a Parigi. Oggi siamo solamente alla quarta tappa, ma sicuramente la Pinerolo-Valloire dirà già molto per la diretta Tour de France 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 4^ TAPPA

Gli ultimi istanti italiani e le prime grandi salite saranno un mix irresistibile anche oggi per tutti gli appassionati di ciclismo, dal vivo o almeno grazie alla diretta tv del Tour de France 2024, che per la quarta tappa Pinerolo-Valloire sarà ancora integrale e quindi dalle ore 13.15 su Rai Sport HD (canale numero 58) e poi dalle ore 14.00 su Rai Due, perché nelle frazioni che interessano il nostro territorio nazionale la Rai sta seguendo la corsa fin dal suo primo metro, con Stefano Rizzato alla telecronaca e tutta la squadra del ciclismo.

Per gli abbonati naturalmente c’è anche la possibilità di seguire la Grande Boucle sui canali di Eurosport. Di conseguenza, come succede quasi sempre nel ciclismo, sarà doppia anche la diretta streaming video del Tour de France 2024: gratuita per tutti tramite sito o app di Rai Play, tramite Discovery + invece per gli abbonati. Infine ricordiamo il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour.

TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: L’ITALIA “VICINA”

Oggi la diretta del Tour de France 2024 ci porterà in zone che la Grande Boucle conosce bene, anche in territorio italiano. Siamo infatti ormai molto vicini al confine francese e quindi vi sono stati in passato sconfinamenti frequenti. Ad esempio, Pinerolo fu sede di un arrivo e della successiva partenza nel 2011, che prima di quest’anno era stata l’ultima volta in cui il Tour de France era passato in Italia: il 20 luglio vinse il norvegese Edvald Boasson Hagen, mentre il 21 si ripartì proprio in direzione del Galibier, dove vinse il lussemburghese Andy Schleck.

Si passerà anche dal Sestriere, sede di almeno due tappe da leggenda per il ciclismo italiano, a 40 anni di distanza una dall’altra: il 6 luglio 1952 ci fu la vittoria di Fausto Coppi durante l’edizione del secondo successo al Tour del Campionissimo piemontese; il 18 luglio 1992 invece fu il giorno dell’impresa più bella di Claudio Chiappucci, un attacco leggendario che fece davvero tremare anche un certo Miguel Indurain. Per Chiappucci la vittoria di tappa e poi a Parigi la maglia a pois e il premio di più combattivo (per entrambi quella tappa ebbe peso determinante), oltre al secondo posto in classifica generale, alle spalle solamente dello spagnolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: OGGI SI SALE SULLE ALPI!

La diretta Tour de France 2024 saluterà l’Italia oggi, martedì 2 luglio: la quarta tappa Pinerolo-Valloire di 139,6 km infatti partirà ancora tra i nostri confini ma entrerà poi in Francia, chiudendo così lo storico Grand Départ dall’Italia che ci ha già regalato grandi emozioni. Passare dal nostro Paese alla Francia vuol dire inevitabilmente salire sulle Alpi e allora attenzione perché oggi ci attende anche la prima tappa di alta montagna di questa Grande Boucle, che potrebbe fornire già spunti molto interessanti anche per la classifica del Tour de France 2024, dopo le prime schermaglie in particolare sulla doppia salita del San Luca, domenica a Bologna.

Ieri invece a Torino è stato un giorno storico per l’Eritrea grazie alla vittoria di Biniam Girmay in volata oltre che per l’Ecuador che vede Richard Carapaz in maglia gialla, oggi però ecco tantissima salita, ben 3600 metri di dislivello racchiusi in soli 139,6 km e alla quarta tappa della diretta Tour de France 2024. Sarà magari solo un assaggio, perché poi le Alpi torneranno nella terza settimana – prima ci saranno i Pirenei -, ma lo spettacolo sarà garantito, anche perché il Col du Galibier è una delle salite mitiche della Grande Boucle e affrontarlo già alla quarta tappa non è certamente un fatto usuale. Insomma, oggi avremo i primi responsi sui valori in alta montagna e sarà quindi imperdibile la diretta Tour de France 2024 per la quarta tappa Pinerolo-Valloire…

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA, DA PINEROLO A VALLOIRE

Abbiamo quindi già capito che oggi ne vedremo delle belle, quindi senza indugio andiamo a scoprire il percorso della diretta Tour de France 2024 per la quarta tappa Pinerolo-Valloire di 139,6 km. La partenza sarà ovviamente da Pinerolo, con il km 0 alle ore 13.15 perché il chilometraggio sarà breve, ma ci sarà davvero tanto da faticare. Si comincerà già a salire lievemente verso lo sprint intermedio, oggi collocato dopo soli 18,9 km a Castel del Bosco, perché di fatto tutta la prima parte sarà in salita per raggiungere il Sestriere (km 50,4), GPM di seconda categoria, formalmente lungo ben 39,9 km anche se al 3,7% medio. Si arriverà comunque oltre i 2000 metri e quindi ci sarà già terreno per attaccare, a patto di andare forte quando la strada sale.

Discesa verso Cesena Torinese e poi ecco un altro GPM di seconda categoria al Colle del Monginevro (km 71,1), punto naturalmente significativo perché porterà la diretta del Tour de France 2024 nel suo Paese d’elezione. Al termine della discesa un breve tratto di falsopiano, poi ecco la scalata del Col du Galibier, affrontato dal versante che nella prima parte è il Lautaret. Globalmente stiamo parlando di un’ascesa di 23 km al 5,1% medio, lunga ma non impossibile. Attenzione però al finale, perché gli ultimi 9 km sono i più impegnativi in termini di pendenze e anche per l’altitudine, fino a 2642 metri. Una salita leggendaria e che sarà fondamentale per la tappa di oggi, perché il GPM Hors Catégorie sarà al km 120,7, varrà anche come Point Bonus con abbuoni e poi sarà praticamente tutta discesa per raggiungere l’arrivo di Valloire.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Richard Carapaz (Ecu) in 15h20’18”

2. Tadej Pogacar (Slo) st

3. Remco Evenepoel (Bel) st

4. Jonas Vingegaard (Dan) st

5. Romain Bardet (Fra) a 6″

6. Pello Bilbao (Spa) a 21″

7. Guillaume Martin (Fra) st

8. Egan Bernal (Col) st

9. Jai Hindley (Aus) st

10. Aleksandr Vlasov (Rus) st











