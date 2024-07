Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai 2: 15^ tappa a Plateau de Beille, oggi 14 luglio

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: IL SECONDO TAPPONE PIRENAICO

Altro giorno in alta montagna con la quindicesima tappa Loudenvielle-Plateau de Beille di 197,7 km, oggi domenica 14 luglio la diretta Tour de France 2024 nobiliterà il giorno della festa nazionale francese con tante altre salite sui Pirenei, che faranno seguito alle tante emozioni già vissute ieri verso l’arrivo di Saint Lary Soulan Pla d’Adet. È stato l’ennesimo capolavoro nella carriera di Tadej Pogacar, che in pochi chilometri ha guadagnato 39” su Jonas Vingegaard e oltre un minuto su Remco Evenepoel: non è ancora il colpo del ko, soprattutto nei confronti del danese che intanto ha scavalcato il belga al secondo posto della classifica generale del Tour de France 2024, però di certo adesso è più vicina la prima doppietta Giro-Tour del terzo millennio, sulla scia di Marco Pantani che proprio nel 1998 vinse una tappa a Plateau de Beille.

Volendo approfondire il discorso sulla diretta Tour de France 2024, rispetto a ieri il percorso di oggi sarà un po’ diverso, con diverse salite impegnative fin dai primi chilometri ma anche lunghi tratti di falsopiano, per cui poi di fatto la battaglia potrebbe scatenarsi davvero “solo” sulla salita finale, che però sarà durissima. Intanto apprezziamo il ritorno di un tappone di alta montagna di quasi 200 km e con numerosi GPM, a differenza dell’anno scorso, quando tutte le frazioni più impegnative erano state molto brevi. Fin qui i nostri ragionamenti, ma naturalmente quello che più conta è quello che ci dirà sulla strada la diretta Tour de France 2024 della quindicesima tappa Loudenvielle-Plateau de Beille.

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

Naturalmente questa sarà una delle frazioni più attese, piazzata non a caso di domenica, per seguire la quindicesima tappa Loudenvielle-Plateau de Beille con la diretta tv del Tour de France 2024 naturalmente possiamo rinnovare l’appuntamento in chiaro per tutti su Rai Due, come al solito a partire dalle ore 14.45 in compagnia di Stefano Rizzato e Davide Cassani sul tasto 2 del telecomando.

Naturalmente gli abbonati potranno affidarsi anche al racconto di Luca Gregorio e Riccardo Magrini grazie alla trasmissione del Tour de France 2024 su Eurosport, ribadiamo anche la doppia possibilità di diretta streaming video del Tour de France 2024 grazie a sito o app di Rai Play oppure su abbonamento anche tramite Discovery +. Infine, il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour forniranno informazioni, immagini, classifiche e altimetrie.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: SCOPRIAMO IL PERCORSO DELLA 15^ TAPPA

Lo spettacolo sarà garantito anche oggi sui Pirenei, scopriamo allora più nel dettaglio il percorso della quindicesima tappa Loudenvielle-Plateau de Beille di 197,7 km, una delle giornate più significative per la diretta Tour de France 2024. Oggi sarà notevole anche il chilometraggio, quindi la partenza da Loudenvielle sarà già alle ore 12.05, inoltre ci sarà da faticare fin da subito, perché immediatamente si salirà verso il mitico Peyresourde (km 7), che scatenerà fin da subito la lotta per la fuga e magari potrebbe regalare già sorprese. Sarà molto presto anche il traguardo volante, a Marignac dopo 37 km, poi avremo il Col de Menté come GPM di prima categoria al km 50 e il Portet d’Aspet, altra ascesa di prima categoria al km 65,4, per cui oggi ci sarà davvero terreno per accendere la miccia da lontano.

Attenzione però, perché successivamente la diretta Tour de France 2024 ci riserverà un lungo tratto in falsopiano prima di tornare a salire verso il Col d’Agnes, con cui probabilmente si entrerà davvero nel vivo perché saranno 10 km di salita all’8,2% medio per raggiungere il GPM di prima categoria al km 138,6, seguito subito dopo dal Port de Lers. Poi tuttavia ci sarà di nuovo falsopiano fino ai piedi della salita finale, quindi almeno per i big tutto potrebbe limitarsi allo spettacolo sul GPM Hors catégorie verso l’arrivo a Plateau de Beille, che d’altronde da solo può benissimo fare la differenza, perché saranno 15,8 km al 7,9% di pendenza media, con in palio la tappa e forse anche qualcosa in più per questo Tour de France 2024…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 56h42’39”

2. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’57”

3. Remco Evenepoel (Bel) a 2’22”

4. Joao Almeida (Por) a 6’01”

5. Carlos Rodriguez (Spa) a 6’09”

6. Mikel Landa (Spa) a 7’17”

7. Adam Yates (Gbr) a 8’32”

8. Giulio Ciccone (Ita) a 9’09”

9. Derek Gee (Can) a 9’33”

10. Matteo Jorgenson (Usa) a 10’35”











