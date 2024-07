DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2, il record di Mark Cavendish (6^ tappa)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: CAVENDISH NELLA STORIA

Mentre aspettiamo la diretta della sesta tappa del Tour de France 2024, dobbiamo naturalmente tornare sull’impresa compiuta ieri da Mark Cavendish a Saint Vulbas con uno sprint regale, una vittoria netta e meritata ma soprattutto un traguardo che scrive la storia della Grande Boucle. Infatti, Mark Cavendish ha vinto la tappa numero 35 in carriera al Tour de France e adesso il record è tutto suo, perché stacca Eddy Merckx che si era fermato a 34. Naturalmente non vogliamo fare paragoni che non avrebbero senso, perché il belga era il Cannibale mentre il britannico è “solo” un velocista, però Cavendish potrebbe essere definito come il Merckx delle volate dall’alto di un palmares eccezionale, che comprende anche 17 vittorie di tappa al Giro d’Italia e 3 alla Vuelta, per un totale di 55 successi nei grandi Giri, più il Mondiale del 2011 e la Milano-Sanremo del 2009.

La storia di Mark Cavendish al Tour de France cominciò con quattro vittorie nel 2008, di cui la prima a Châteauroux il 9 luglio; poi addirittura sei vittorie di tappa nel 2009 e altre cinque sia nel 2010 sia nel 2011. Altre tre vittorie nel 2012 e due nel 2013, un successo nel 2015 e quattro nel 2016, che però sembravano il canto del cigno. Poi ecco il clamoroso ritorno con il poker del 2021 per eguagliare Merckx e finalmente, altri tre anni dopo, il successo numero 35 per scrivere definitivamente la storia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Ormai definitivamente entrati in Francia da un paio di giorni, la diretta tv del Tour de France 2024 non è più integrale sui canali della nostra televisione di Stato, per cui la sesta tappa Mâcon-Digione sarà visibile dalle ore 14.45 direttamente su Rai Due, con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Davide Cassani.

Per gli abbonati naturalmente si aggiunge la possibilità di seguire la Grande Boucle anche sui canali di Eurosport. Di conseguenza, ribadiamo anche il doppio appuntamento con la diretta streaming video del Tour de France 2024: tramite sito o app di Rai Play per tutti, mentre per gli abbonati anche tramite Discovery +. Infine il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour forniranno tante altre informazioni.

TUTTO FACILE ANCHE OGGI?

Secondo giorno tranquillo consecutivo oggi, giovedì 4 luglio, per la diretta Tour de France 2024 con la sesta tappa Mâcon-Digione di 163,5 km, almeno sulla carta. Ancora più breve e semplice come altimetria rispetto alla frazione di ieri, che è terminata a Saint Vulbas con la storica vittoria numero 35 di Mark Cavendish, adesso il corridore più vincente di tutti i tempi nella storia della Grande Boucle, quindi secondo logica dovrebbe esserci spazio per un’altra volata di gruppo a ranghi compatti, che sarebbe la terza ricordando anche un’altra vittoria storica, cioè la prima volta per l’Eritrea a Torino grazie al successo di Biniam Girmay nel capoluogo piemontese.

Spazio quindi per i velocisti e obiettivo tranquillità per i big della classifica generale del Tour de France 2024: i rischi sono sempre dietro l’angolo, come abbiamo visto anche ieri a causa di un paio di spartitraffico non segnalati a dovere da parte degli organizzatori, ma obiettivamente non dovrebbe succedere nulla di rilevante per la maglia gialla Tadej Pogacar e per tutti i suoi avversari, che sicuramente attendono già i verdetti che potranno arrivare domani dalla prima cronometro, dopo le indicazioni emerse martedì sul Galibier circa i valori in salita (e in discesa). Questo è ciò che ci attende in base a quello che si può dire in teoria, ma adesso approfondiamo il discorso circa la diretta Tour de France 2024 della sesta tappa Mâcon-Digione.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: ECCO IL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA

Davvero non c’è molto da dire dal punto di vista agonistico circa il percorso che caratterizzerà la diretta Tour de France 2024 oggi per la sesta tappa Mâcon-Digione di 163,5 km. L’altimetria infatti fornirà ben pochi spunti, anche se poco dopo la partenza da Mâcon, con il km 0 alle ore 13.50 perché il chilometraggio sarà abbastanza breve e soprattutto assai semplice, con soli 1000 metri di dislivello, avremo l’unico GPM di quarta categoria del giorno, la salita di Bois Clair, con 1600 metri al 6% medio che termineranno dopo 10 km di gara. Potrebbe essere lo spunto per chi cercherà la fuga da lontano, ma di certo nulla di più.

Per il resto ci sono indicazioni che potremmo definire turistiche, come il passaggio da Cluny o tanti chilometri fra le vigne. Semmai è da notare che pure lo sprint intermedio sarà collocato molto presto oggi, cioè già al km 31,1 in località Cormatin, per cui in realtà le squadre dei velocisti potrebbero mettere nel mirino anche questo traguardo parziale, poi più nulla da segnalare fino all’arrivo di Digione, con il rettilineo conclusivo che misurerà 800 metri nel capoluogo del dipartimento della Côte-d’Or.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024 IN DIRETTA

1. Tadej Pogacar (Slo) in 23h15’24’’

2. Remco Evenepoel (Bel) a 45’’

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 50’’

4. Juan Ayuso (Spa) a 1’10’’

5. Primoz Roglic (Slo) a 1’14’’

6. Carlos Rodriguez (Spa) a 1’16’’

7. Mikel Landa (Spa) a 1’32’’

8. Joao Almeida (Por) s.t.

9. Giulio Ciccone (Ita) a 3’20’’

10. Egan Bernal (Col) a 3’21’’











