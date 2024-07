Diretta Tour de France 2024/ Streaming video Rai 5^ tappa: in strada, si parte! (oggi mercoledì 3 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: SI COMINCIA!

Eccoci finalmente al via della diretta del Tour de France 2024: la quinta tappa si corre da Saint Jean de Maurienne a Saint Vulbas, e dunque si procede verso Nord-Ovest del Paese. Arriveremo oggi a pochi chilometri da Lione, la principale città di riferimento; siamo nella regione dell’Alvernia Rodano Alpi, precisamente nel dipartimento dell’Ain, e Saint Vulbas dove è posto l’arrivo è un centro davvero piccolo con poco più di 21 chilometri quadrati di superficie, e poco meno di duemila abitanti. Una rapida incursione nei prossimi giorni ci dice che la diretta del Tour de France 2024 toccherà l’importante città di Digione domani, e poi finalmente avremo la cronometro.

La prima delle due corse contro il tempo previste dagli organizzatori sarà di 25 chilometri, poco più breve di quella che invece arriverà domenica 21 luglio a chiudere l’edizione della Grande Boucle e che sarà particolarmente suggestiva, perché si andrà da Montecarlo a Nizza lungo la costa. Adesso davvero possiamo metterci comodi e gustarci i grandi protagonisti di questa intensa giornata, perché è finalmente tutto pronto e la quinta tappa per la diretta del Tour de France 2024 sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del Tour de France 2024, ormai lo abbiamo imparato, sarà disponibile sulla televisione di stato e rappresenta dunque un appuntamento in chiaro: il canale che fornirà le immagini della quinta tappa è Rai Due, che si collegherà a partire dalle ore 14:45 e poi al termine della tappa farà il consueto approfondimento, con ospiti in studio per il Processo alla tappe e le interviste ai protagonisti. In assenza di un televisore potrete seguire le immagini del giorno anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app sui vostri device. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

L’ANNO SCORSO

Addentrandoci ancor più nella diretta del Tour de France 2024, possiamo sicuramente ricordare come era andata la quinta tappa dello scorso anno. Eravamo già rientrati in territorio francese, e il 5 luglio si correva la Pau-Laruns di 163 chilometri: il giorno precedente Jasper Philipsen aveva vinto la volata su Caleb Ewan e Phil Bauhaus e la maglia gialla era rimasta ad Adam Yates, con 6 secondi di vantaggio sul suo capitano Tadej Pogacar e il gemello Simon. A Laruns invece la grande azione era stata quella di Jai Hindley: l’australiano, due podi al Giro d’Italia tra cui la vittoria dell’anno precedente, aveva staccato tutta la concorrenza e rifilato 32 secondi agli avversari, con Giulio Ciccone a vincere lo sprint per il secondo posto davanti a Felix Gall.

La classifica generale era naturalmente cambiata: Hindley aveva strappato la maglia gialla ad Adam Yates, in graduatoria si era piazzato a 47 secondi su Jonas Vingegaard e 1’03’’ sul nostro Ciccone, ottimo protagonista di quella tappa. Come già detto la quinta tappa per questa diretta del Tour de France 2024 dovrebbe invece prevedere un arrivo in volata e la classifica generale dovrebbe essere confermata, tuttavia non è esclusa qualche azione di disturbo e dunque ci affideremo alla strada per capire come andranno le cose. (agg. di Claudio Franceschini)

ARRIVO PER VELOCISTI!

La quinta tappa del Tour de France 2024, mercoledì 3 luglio, dovrebbe essere dedicata ai velocisti: ieri si saliva, oggi invece i big e gli uomini di classifica si dovrebbero “riposare” nel corso della Saint Jean de Maurienne-Saint Vulbas, un tracciato di 177 chilometri che presenta ben poche asperità, e infatti è stata definita “piatta” dagli organizzatori della Grande Boucle. Certo le emozioni potrebbero essere ben presenti anche oggi nella diretta del Tour de France 2024, una corsa che si è animata fin dalla grande azione di Romain Bardet al sabato e ha già vissuto del duello tra Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar, che dovrebbe poi infiammare le prossime settimane.

Intanto bisogna dire che alla diretta del Tour de France 2024 si arriva dal tappone di ieri, in cui Tadej Pogacar ha dato un’altra, straordinaria dimostrazione di forza: lo sloveno ha attaccato all’ultimo chilometro del Galibier staccando tutta la concorrenza, nemmeno Jonas Vingegaard è riuscito a rimanergli a ruota e alla fine per Pogacar sono arrivate vittoria e nuova maglia gialla, con Remco Evenepoel ora secondo in classifica a 45 secondi e Vingegaard che paga 50 secondi, un distacco che potrebbe essere già molto importante vista anche la straripante condizione che Pogacar ha mostrato in queste prime battute della diretta del Tour de France 2024.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: PERCORSO QUINTA TAPPA

Andiamo dunque a studiare il percorso della quinta tappa nella diretta del Tour de France 2024: la partenza sarà alle ore 13:20 e si prevede che l’arrivo sia poco meno di quattro ore più tardi, questo perché il percorso pianeggiante dovrebbe favorire un’andatura piuttosto elevata. Al chilometro 78 c’è una leggera salita verso Saint Thibaud de Couz, ma il primo GPM, che è di quarta categoria, sarà sul Cote du Cheval Blanc, ascesa da un chilometro e mezzo al 4,3% di pendenza. Poco dopo, al chilometro 123, ecco il traguardo volante di Aoste che ci condurrà verso il finale di questa quinta tappa.

Al Cote de Lhuis è posto un altro GPM di quarta categoria (3 chilometri al 4,8%) e dunque se non altro un punticino per la classifica della maglia a pois, mentre poi verso il traguardo si procederà assolutamente in piano per i restanti 22 chilometri (una volta esaurita la discesa), quindi come detto terreno buono per un arrivo in volata. Vedremo allora chi sarà protagonista oggi e chi vincerà la quinta tappa in questa sempre più entusiasmante diretta del Tour de France 2024, che ci terrà compagnia ancora per le prossime due settimane e mezza.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) 19h06’38’’

2. Remco Evenepoel (BEL) +0’45’’

3. Jonas Vingegaard (DEN) +0’50’’

4. Juan Ayuso (ESP) +1’10’’

5. Primoz Roglic (SVN) +1’14’’

6. Cristian Rodriguez (ESP) +1’16’’

7. Mikel Landa (ESP) +1’32’’

8. Joao Almeida (POR) +1’32’’

9. Giulio Ciccone (ITA) +3’20’’

10. Egan Bernal (COL) +3’21’’











