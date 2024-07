DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai 2, il borsino dei favoriti (8^ tappa, 6 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: DOPO LA CRONOMETRO

In attesa che prenda il via la diretta dell’ottava tappa del Tour de France 2024, che sarà frazione da fughe o volata, naturalmente dobbiamo fare il punto su quanto ci ha detto la cronometro e più in generale il primo terzo della Grande Boucle, tra l’Italia e la Francia. Tadej Pogacar è fortissimo su tutti i terreni e per questo motivo al momento la sua maglia gialla è più che meritata, avvicinandolo al sogno della doppietta con il Giro d’Italia che sarebbe la prima di questo secolo.

Remco Evenepoel sta facendo a sua volta davvero benissimo, a cronometro è un fenomeno e di certo non lo abbiamo scoperto ieri, anche se sul belga pesa il problema delle discese e soprattutto l’incognita della tenuta sulle tre settimane, quindi sarà da verificare alla distanza. Sia nella tappa di Valloire sia nella cronometro, infine, Jonas Vingegaard ha dimostrato che gli manca ancora qualcosina (ed è sacrosanto che sia così, ci mancherebbe) cedendo qualcosa in entrambi i finali, mentre Primoz Roglic si è difeso molto bene, ma dando la sensazione che al momento il suo obiettivo massimo potrebbe essere il podio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Non ci sono novità rispetto ai giorni scorsi, ma essendo sabato potrebbe ampliarsi la platea degli appassionati che vorranno seguire nel pomeriggio la diretta tv del Tour de France 2024 e allora ricordiamo che in chiaro l’appuntamento anche per l’ottava tappa Semur en Auxois-Colombey les Deux Églises sarà dalle ore 14.00 oggi, direttamente su Rai Due.

In alternativa gli abbonati possono seguire la Grande Boucle anche sui canali di Eurosport e allora ci sono due modalità per seguire la diretta streaming video del Tour de France 2024, utile invece a chi nel weekend fosse fuori casa: grazie a sito o app di Rai Play per tutti o tramite Discovery + per gli abbonati. Infine preziosi punti di riferimento saranno anche il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

OGGI POSSIBILE VOLATA MA…

Oggi sabato 6 luglio dovrebbe essere un giorno abbastanza interlocutorio per la diretta Tour de France 2024, perché l’ottava tappa Semur en Auxois-Colombey les Deux Églises di 183,4 km potrebbe proporci il quarto arrivo in volata di questa edizione della Grande Boucle partita dall’Italia. Come scopriremo meglio esaminando il percorso, a dire il vero la frazione odierna sarà più complicata di quelle terminate in precedenza in volata, quindi sicuramente qualcuno cercherà la gloria con una fuga che potrebbe essere folta, tuttavia l’epilogo più probabile resta quello di uno sprint e in quel caso saremmo curiosi di scoprire che cosa potrebbe succedere, perché finora la diretta Tour de France 2024 non ha ancora indicato un velocista di spicco. A Torino si impose Biniam Girmay, a Saint Vulbas è stato il giorno del record di 35 vittorie di Mark Cavendish, infine è stato Dylan Groenewegen a vincere giovedì a Digione.

Dovrebbe invece succedere poco per quanto riguarda la classifica generale del Tour de France 2024, dopo la cronometro di ieri che invece ci ha detto che Remco Evenepoel fa davvero sul serio. Contro il tempo il belga è fortissimo e ne ha dato l’ennesima dimostrazione con una vittoria di enorme prestigio, ma può sorridere anche la maglia gialla Tadej Pogacar, che ha perso appena 12″ dal campione del Mondo della specialità e ha guadagnato su tutti gli altri, a cominciare da un Jonas Vingegaard che ci ha provato, ma è andato in calando alla distanza, a differenza di Primoz Roglic, che ha chiuso bene ma sembra comunque un gradino sotto. Oggi la diretta Tour de France 2024 onora il luogo dove è sepolto Charles De Gaulle, che cosa succederà nella ottava tappa Semur en Auxois-Colombey les Deux Églises?

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: COSA OFFRE IL PERCORSO DELLA 8^ TAPPA?

Dopo la cronometro, ecco una frazione tranquilla ma forse non così banale: il percorso della ottava tappa Semur en Auxois-Colombey les Deux Églises di 183,4 km, che è in programma oggi per la diretta Tour de France 2024, proporrà infatti pur sempre 2400 metri di dislivello. La prima segnalazione è naturalmente per la partenza, che sarà alle ore 13.20 da Semur en Auxois: il dislivello complessivo sarà dovuto al fatto che di pianura vera e propria ce ne sarà ben poca, con molti brevi saliscendi fra cui ben tre GPM nei primi 40 km, anche se due di terza e uno di quarta categoria.

Insomma, nulla di significativo per dei ciclisti professionisti, ma comunque terreno ideale per provare portare via una fuga che non sia solo “dimostrativa” ma possa sperare di arrivare al traguardo. Il traguardo volante sarà a Lamargelle al km 59, poi ci saranno un altro paio di GPM al km 96,7 e 122,4, tuttavia entrambi di quarta categoria. Nel finale della tappa in effetti i saliscendi si faranno ancora più morbidi, anche se di pianura vera e propria ce ne sarà davvero poca. Anche il lunghissimo rettilineo finale di ben 3 km verso l’arrivo di Colombey les Deux Églises sarà tutto in leggera salita, staremo a vedere se basterà a determinare qualche sorpresa per la diretta Tour de France 2024…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024 IN DIRETTA

1. Tadej Pogacar (Slo) in 27h16’23”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 33”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’15”

4. Primoz Roglic (Slo) a 1’36”

5. Juan Ayuso (Spa) a 2’16”

6. Joao Almeida (Por) a 2’17”

7. Carlos Rodriguez (Spa) a 2’31”

8. Mikel Landa (Spa) a 3’35”

9. Matteo Jorgenson (Usa) a 4’03”

10. Aleksandr Vlasov (Rus) a 4’36”











