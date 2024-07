Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 7^ tappa: la prima cronometro (oggi 5 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: IL GIORNO DELLA PRIMA CRONOMETRO!

Oggi venerdì 5 luglio sarà un giorno sicuramente significativo per la diretta Tour de France 2024, perché ci attende la settima tappa cronometro Nuits Saint Georges-Gevrey Chambertin di 25,3 km, che sarà la prima delle due prove contro il tempo previste in questa edizione della Grande Boucle, con la seconda che sarà a Nizza nell’ultima tappa (non succedeva dal 1989). Dopo i primi responsi in montagna nella tappa del Galibier, torneranno quindi protagonisti gli uomini più attesi per quanto riguarda la classifica generale del Tour de France 2024, che negli ultimi giorni avevano lasciato spazio ai velocisti e in particolare al record di vittorie di Mark Cavendish, prima della vittoria di Dylan Groenewegen ieri a Digione.

Oggi invece riecco i big di nuovo al centro della diretta Tour de France 2024, a cominciare naturalmente dalla maglia gialla Tadej Pogacar, che al Giro fu eccellente anche nelle prove contro il tempo e qui dovrà vedersela soprattutto con Remco Evenepoel, perché il belga è naturalmente grande specialista delle cronometro, di cui è anche il campione del Mondo in carica. Inoltre la tappa odierna sarà anche un bel banco di prova di Jonas Vingegaard, perché le cronometro sono sempre un test significativo per cogliere la condizione di forma di un corridore. Insomma, ci sono tanti motivi per seguire anche oggi la diretta Tour de France 2024 con la settima tappa cronometro Nuits Saint Georges-Gevrey Chambertin.

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Giorno sicuramente molto significativo in ottica classifica, gli appassionati di certo non vorranno perdersi la diretta tv del Tour de France 2024 in occasione della settima tappa cronometro Nuits Saint Georges-Gevrey Chambertin. In chiaro l’appuntamento sarà dalle ore 14.00 oggi pomeriggio direttamente su Rai Due.

In alternativa appuntamento anche sui canali di Eurosport, ma naturalmente riservato solo agli abbonati. Di conseguenza, resta la doppia possibilità per seguire la diretta streaming video del Tour de France 2024: tramite sito o app di Rai Play per tutti o grazie a Discovery + per gli abbonati. Infine troverete molte altre informazioni grazie al sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: SCOPRIAMO IL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA, CRONOMETRO

Sempre molto interessante è scoprire il percorso di una cronometro, non fa dunque eccezione la settima tappa Nuits Saint Georges-Gevrey Chambertin di 25,3 km, che oggi caratterizzerà la diretta Tour de France 2024. Innanzitutto osserviamo che si tratterà di una prova contro il tempo non particolarmente lunga, la partenza da Nuits Saint Georges del primo corridore in gara (cioè l’ultimo della classifica generale) è previsto alle ore 13.05 mentre con l’arrivo della maglia gialla a Gevrey Chambertin dovremmo essere entro le 17.30.

Quanto all’altimetria, la diretta Tour de France 2024 oggi ci proporrà una cronometro con i primi 10 km praticamente pianeggianti, poi ecco una breve salita seguita da un tratto di falsopiano prima della discesa che ci riporterà in pianura nell’ultimo tratto prima dell’arrivo a Gevrey Chambertin, quindi una cronometro non difficilissima ma nemmeno del tutto pianeggiante. Per avere idea delle prestazioni dei corridori in corso d’opera, ecco ben tre rilevamenti cronometrici intermedi ai km 8,6, 14,4 e 19,9, poi la verità sarà emessa sulla linea del traguardo.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 26h47’19”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 45’’

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 50’’

4. Juan Ayuso (Spa) a 1’10’’

5. Primoz Roglic (Slo) a 1’14’’

6. Carlos Rodriguez (Spa) a 1’16’’

7. Mikel Landa (Spa) a 1’32’’

8. Joao Almeida (Por) s.t.

9. Giulio Ciccone (Ita) a 3’20’’

10. Egan Bernal (Col) a 3’21’’

