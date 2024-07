Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai 2, 9^ tappa: i precedenti (oggi 7 luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 STREAMING: ALCUNI PRECEDENTI DA RICORDARE

La diretta del Tour de France 2024 ci porterà sulle strade bianche con la sua nona tappa, un paragone che ci viene immediato è quello con il 2014, anche se in quel caso si trattava più di pavé: resta comunque memorabile quanto successo il 9 luglio 2014 nella quinta tappa, da Ypres ad Arenberg, con la vittoria di tappa per Lars Boom ma soprattutto il capolavoro di Vincenzo Nibali e del suo compagno di squadra Jakob Fuglsang, tanto che lo Squalo guadagnò circa due minuti sulla maggior parte degli altri uomini di classifica e due e mezzo su Alberto Contador.

Nel 2018 una tappa simile vide la vittoria di John Degenkolb, ma in quel caso quasi tutti i migliori della classifica arrivarono insieme. Sulle strade bianche, possiamo ricordare la vittoria di Pelayo Sanchez al Giro d’Italia di quest’anno nella sesta tappa con partenza da Viareggio e arrivo a Rapolano Terme, ma soprattutto quanto successe verso Montalcino il 15 maggio 2010, una tappa che è entrata nella leggenda del ciclismo e che ebbe un ordine d’arrivo davvero nobile, grazie al successo di Cadel Evans con 2” di vantaggio su Damiano Cunego e Alexander Vinokourov. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 STREAMING: IL GIORNO DEGLI STERRATI

Sarà un giorno particolare oggi, domenica 7 luglio, per la diretta Tour de France 2024, perché la nona tappa Troyes-Troyes di 199 km sarà caratterizzata da 14 tratti di sterrati, per un totale di 32 km da percorrere su strade bianche. Non mancano le discussioni quando gli organizzatori scelgono di inserire sterrati all’interno di un grande giro, ma è prassi sempre più consolidata e quest’anno l’ha già fatto pure il Giro d’Italia: quasi un desiderio di tornare ai tempi eroici del ciclismo, essendo in Francia possiamo parlare di un desiderio di imitare in qualche modo la Parigi-Roubaix, anche se siamo in una zona diversa del Paese e gli sterrati che oggi animeranno la diretta Tour de France 2024 sono più assimilabili a quelli della Strade Bianche in Toscana che non al pavé dell’Inferno del Nord.

Dovranno quindi stare in campana anche gli uomini da classifica generale del Tour de France 2024, sicuramente la tipologia di tappa può piacere alla maglia gialla Tadej Pogacar, che con il suo talento a tutto tondo in carriera ha già vinto per due volte la Strade Bianche, mentre qualcun altro potrebbe soffrire maggiormente, anche se non è detto che ci siano distacchi – al Giro due mesi fa i big arrivarono tutti insieme. Ieri intanto ha vinto in volata Biniam Girmay, che diventa sempre più uno dei personaggi di questa edizione, come d’altronde Jonas Abrahamsen, autore di un’altra coraggiosa fuga da lontano. Oggi però ci attende una tappa di sicuro fascino e potenzialmente esplosiva, quindi è da non perdere la diretta Tour de France 2024 della nona tappa Troyes-Troyes!

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 9^ TAPPA

Domenica pomeriggio e tappa imprevedibile con gli sterrati che potrebbero garantire colpi di scena: il mix è interessante e sicuramente in tanti vorranno seguire la diretta tv del Tour de France 2024 della nona tappa Troyes-Troyes, con l’appuntamento che in chiaro sarà dalle ore 14.45 oggi, direttamente su Rai Due, con la telecronaca di Stefano Rizzato e il commento tecnico di Davide Cassani.

Luca Gregorio affiancato da Riccardo Magrini saranno invece i punti di riferimento per gli abbonati che vorranno seguire il Tour de France 2024 sui canali di Eurosport. Infine, ricordiamo che entrambe le emittenti garantiscono la diretta streaming video del Tour de France 2024: sito o app di Rai Play sono i punti di riferimento per tutti, Discovery + invece per gli abbonati. Infine ricordiamo anche il sito Internet ufficiale www.letour.fr, la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024 IN STREAMING: ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO DELLA 9^ TAPPA

Dopo tutto quello che abbiamo premesso, è naturalmente da scoprire il percorso della nona tappa Troyes-Troyes di 199 km per la diretta Tour de France 2024. Sarà evidentemente un tracciato nei dintorni del capoluogo del dipartimento dell’Aube, con partenza da Troyes alle ore 13.35. Non mancheranno alcuni saliscendi, tanto che ci saranno quattro GPM, anche se tutti di quarta categoria e piuttosto lontani dal traguardo (l’ultimo sarà al km 121,2), ma naturalmente l’attenzione sarà soprattutto per i 14 tratti in sterrato, numerati alla rovescia come usa alla Parigi-Roubaix (quindi il primo sarà il numero 14).

I primi due saranno nella prima parte del percorso, ma ben dodici saranno collocati dopo il traguardo volante di Fontette (km 83,5) e soprattutto sei saranno negli ultimi 35 km, quindi la parte finale della diretta Tour de France 2024 oggi sarà in gran parte su fondo sterrato, per garantire possibili emozioni e colpi di scena fino all’ultimo. In particolare, il tratto numero 1 sarà al km 189,4, quando saremo quindi ormai a meno di 10 chilometri dall’arrivo di Troyes. Può succedere tutto o niente, staremo a vedere…

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (Slo) in 31h21’13”

2. Remco Evenepoel (Bel) a 33”

3. Jonas Vingegaard (Dan) a 1’15”

4. Primoz Roglic (Slo) a 1’36”

5. Juan Ayuso (Spa) a 2’16”

6. Joao Almeida (Por) a 2’17”

7. Carlos Rodriguez (Spa) a 2’31”

8. Mikel Landa (Spa) a 3’35”

9. Matteo Jorgenson (Usa) a 4’03”

10. Aleksandr Vlasov (Rus) a 4’36”











