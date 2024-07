Diretta Tour de France 2024, classifica/ Streaming video Rai: 3^ tappa Piacenza-Torino (oggi 1° luglio)

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA: OGGI SPAZIO PER I VELOCISTI!

Terzo atto del Grand Départ in Italia per la diretta Tour de France 2024, che oggi lunedì 1° luglio ci proporrà infatti la terza tappa Piacenza-Torino di 230,8 km, che dovrebbe essere la prima occasione per i velocisti presenti a questa Grande Boucle dopo le tantissime emozioni dei due giorni precedenti, che avevano chiamato all’azione anche i protagonisti più attesi in ottica classifica generale, dal capolavoro di Romain Bardet sabato a Rimini all’arrivo di ieri a Bologna, dove ha vinto Kevin Vauquelin ma abbiamo avuto già un primo assaggio di duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, lo sloveno ha strappato ed è partito portandosi a ruota il danese e alla fine Pogacar si è preso la maglia gialla in virtù dei piazzamenti, visto che il tempo è lo stesso di Vingegaard ma anche di Remco Evenepoel e Richard Carapaz, già situazione bellissima dunque.

Pantani, la madre: "Rifiuto del Tour de France lo ferì profondamente"/ "È stato ucciso, ne sono sicura"

Oggi si andrà in Piemonte, una Regione più abituata ad ospitare il Tour de France per evidenti motivi geografici, ma nessun sconfinamento in precedenza era stato così speciale e in particolare ci sarà spazio anche per un omaggio a Fausto Coppi. Poi, salvo clamorosi colpi di scena, il palcoscenico della diretta del Tour de France 2024 sarà tutto per le ruote più veloci del gruppo, che nei giorni scorsi hanno dovuto già faticare parecchio e stavolta troveranno pane per i loro denti. L’anno scorso il migliore fu senza dubbio Jasper Philipsen, che si impose in quattro delle sei tappe che terminarono con volate di gruppo e si aggiudicò anche una meritata maglia verde. Oggi invece avremo le prime risposte sulle nuove gerarchie fra gli sprinter con la diretta Tour de France 2024 per la terza tappa Piacenza-Torino…

Diretta Tour de France 2024, classifica/ Kevin Vauquelin vince la 2^ tappa, Pogacar maglia gialla (30 giugno)

TOUR DE FRANCE 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

L’ultimo giorno interamente italiano è naturalmente un’occasione da non perdere per seguire dal vivo il Grand Départ, che però ci regala anche la copertura totale per quanto riguarda la diretta tv del Tour de France 2024, che per la terza tappa Piacenza-Torino sarà fin dalle ore 11.05 su Rai Sport HD (canale numero 58) e poi dalle ore 14.00 su Rai Due, perché nelle frazioni che interessano il nostro territorio nazionale la Rai seguirà la corsa fin dal suo primo metro.

Per gli abbonati naturalmente va ricordata l’alternativa proposta da Eurosport. In un pomeriggio lavorativo, per molti potrebbe essere fondamentale seguire invece la diretta streaming video del Tour de France 2024, anche in questo caso vi segnaliamo due opzioni: gratuita per tutti tramite sito o app di Rai Play, Discovery + invece sarà a disposizione degli abbonati. Infine ricordiamo il sito Internet ufficiale www.letour.fr, sui social invece la pagina Facebook Le Tour de France e il profilo X @LeTour.

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Romain Bardet ha vinto la 1^ tappa, è maglia gialla! Oggi 29 giugno

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEL TOUR DE FRANCE 2024

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024: IL PERCORSO DA PIACENZA A TORINO (3^ TAPPA)

Decisamente più semplice rispetto ai due giorni precedenti, ma comunque assai lungo e con diversi elementi d’interesse, il percorso della diretta Tour de France 2024 per la terza tappa Piacenza-Torino di 230,8 km porterà la Grande Boucle dall’Emilia Romagna al Piemonte, attraversando anche la Lombardia. La partenza sarà ovviamente da Piacenza, con il km 0 alle ore 11.35 in ragione del chilometraggio davvero notevole. Sarà però quasi tutta pianura, un piccolo strappo a Tortona (km 70,8) servirà per avere un GPM di quarta categoria e soprattutto per onorare Fausto Coppi, come è doveroso in questo storico Grand Départ dall’Italia.

Poco più avanti ci sarà lo sprint intermedio ad Alessandria (km 94,3), poi nella seconda metà della diretta Tour de France 2024 avremo qualche morbido saliscendi in più e altri due GPM di quarta categoria, rispettivamente a Barbaresco (km 155,8) e Sommariva Perno (km 181,1), ma sarà davvero troppo poco e anche troppo lontano ancora dal traguardo per ipotizzare qualcosa di diverso da una volata di gruppo a ranghi compatti all’arrivo di Torino, che dovrebbe essere perfetto per il primo show degli sprinter.

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2024

1. Tadej Pogacar (SVN) 9h53’30’’

2. Remco Evenepoel (BEL) st

3. Jonas Vingegaard (DEN) st

4. Richard Carapaz (ECU) st

5. Romain Bardet (FRA +0’06’’

6. M Van Gils (BEL) +0’21’’

7. Egan Bernal (COL) +0’21’’

8. Pello Bilbao (ESP) +0’21’’

9. Thomas Pidcock (GBR) +0’21’’

10. Giulio Ciccone (ITA) +0’21’’

© RIPRODUZIONE RISERVATA