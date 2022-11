DIRETTA TOURS CIVITANOVA/ Video streaming tv: focus sui padroni di casa

DIRETTA TOURS CIVITANOVA: I FRANCESI

Nella diretta di Tours Civitanova vale la pena fare un approfondimento sulla squadra francese, perché si tratta di una realtà comunque di primo piano nel volley europeo. Fondata nel 1988, ha fatto tanti ottimi passi in poco tempo: dopo 16 anni ha vinto il suo primo campionato nazionale, e tra il 2004 e il 2019 ne ha piazzati ben 8 diventando sostanzialmente il primo punto di riferimento nel panorama della pallavolo in Francia. Non solo: se nel 2017 Tours è stata in grado di vincere la Coppa Cev, nel 2005 aveva messo in bacheca addirittura la Champions League.

Un successo iniziato in un girone vinto davanti a Treviso e Charlottenburg, poi i colpi contro Piacenza e Tours per arrivare alla Final Four; qui la squadra transalpina aveva fatto fuori Friedrichshafen con un netto 3-0 e in finale aveva incrociato l’Iraklis Salonicco. Il successo era maturato per 3-1; in Coppa Cev invece il Tours aveva perso 3-0 la finale di andata contro Trento, si era rifatto con il 3-1 al ritorno e, secondo le regole della federazione europea, aveva poi trionfato al golden set. Dunque, una bella realtà cui sicuramente Civitanova, soprattutto la Lube di questo periodo, dovrà stare particolarmente attenta… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TOURS CIVITANOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tours Civitanova sarà trasmessa su Eurosport: è questa la partita di Champions League che per questa giornata è disponibile sull’emittente che trovate in chiaro sul vostro televisore oppure a disposizione degli abbonati sul decoder satellitare, qui con la possibilità di seguire il match in mobilità (senza costi aggiuntivi) attraverso l’applicazione Sky Go. Va poi ricordato che tutti i match di questa competizione di volley maschile sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione in diretta streaming video, e in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento.

Tours Civitanova è in diretta dalla Salle Robert Grenon, alle ore 20:00 di mercoledì 16 novembre: si gioca per la seconda giornata nel gruppo C di volley Champions League 2022-2023. Lo potremmo definire “pivotal game”, come usa dall’altra parte dell’oceano: la Lube infatti ha sì vinto all’esordio, ma ha faticato oltre misura contro ogni aspettativa per piegare il Benfica, ottenendo un 3-2 con rimonta da 0-2. Nell’altra partita del girone invece il Tours ha dominato in Belgio, sul campo del Roeselare: di conseguenza i transalpini comandano la classifica per quoziente set, e questo impone una reazione a Civitanova.

La squadra di Gianlorenzo Blengini ha approcciato la nuova stagione con il freno a mano tirato: dopo aver perso la finale di Supercoppa ha incredibilmente rallentato in campionato, nel weekend ha perso addirittura 0-3 contro la sorprendente Cisterna e si trova a quota 50% di vittorie dopo 8 giornate, certamente non il passo che il suo allenatore e tutti gli addetti ai lavori si aspettavano dai campioni in carica. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Tours Civitanova; aspettando che si giochi possiamo fare una rapida carrellata dei temi principali.

DIRETTA TOURS CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto la diretta di Tours Civitanova è importante; non decisiva magari perché poi ci saranno altre quattro giornate da giocare nel girone, ma certamente la Lube è chiamata ad alzare il suo livello di gioco e non si può troppo permettere un altro mezzo passo falso. Alla fine certamente conteranno le vittorie e se Civitanova dovesse arrivare 6-0 nessuno le potrebbe togliere primo posto e qualificazione ai quarti di Champions League, ma perdere al Robert Grenon potrebbe voler dire accontentarsi della seconda piazza, ed entrare nel calcolo delle migliori seconde per proseguire l’avventura.

Proprio lo scenario delineatosi dopo la prima giornata rende il Tours ancora più combattivo, perché adesso i francesi sanno bene di avere in mano una grande occasione per staccare la grande rivale per la vittoria del girone; Civitanova insomma deve stare attenta, anche perché come detto il suo approccio alla stagione 2022-2023 è stato tutt’altro che brillante e qualche dubbio nelle menti dei giocatori potrebbe essersi instillato. Ci attendiamo la grande reazione da parte della Lube in una complessa partita di Champions League, vedremo quello che ci racconterà il parquet del Robert Grenon…











