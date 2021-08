Video/ Roma Raja Casablanca (5-0) gol e highlights. Gran manita aspettando Abraham

L’annuncio dell’arrivo di Tammy Abraham dal Chelsea sembra vicinissimo, nel frattempo la Roma vince in scioltezza l’amichevole contro i marocchini del Raja Casablanca, ritrovando allo stadio Olimpico i suoi tifosi. Parte a ritmi alti la sfida, all’8′ Rui Patricio esce bene su Ben Halib, quindi la Roma prende il controllo del gioco e con un micidiale uno-due trova il doppio vantaggio. Sblocca il risultato al 17′ Shomurodov, che riceve palla da Mancini e infila il portiere avversario Zniti in uscita. Al 20′ il raddoppio, su una punizione battuta da Mkhitaryan, Cristante trova la sponda per Mancini che di testa si conferma implacabile sulle azioni da palla inattiva. Il doppio vantaggio non fa smettere la Roma di attaccare, Zaniolo va vicino al tris in due occasioni, prima al 32′ sfruttando un assist di Mkhitaryan ma calciando addosso a Zniti a tu per tu col portiere avversario, quindi al 36′ su invito di Shomurodov, ma il portiere del Raja Casablanca neanche in questa occasione si fa superare. Al 45′ impreciso anche Mkhitaryan che da buona posizione sciupa un assist di tacco di Vina.

IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo si apre subito col tris giallorosso: bella azione con cross di Perez per Shomurodov, con l’uzbeko che fa da torre per l’armeno Mkhitaryan, che non sbaglia firmando il 3-0. Al 6′ va a segno anche un colpo di testa di Smalling, ma a gioco fermo per un precedente fallo di Cristante. Al 9′ Zniti evita il poker su una conclusione al limite di Mkhitaryan, si vede poco il Raja Casablanca in avanti con Smalling che al 12′ chiude bene su Madkour. Al 40′ della ripresa arriva il poker giallorosso firmato da Carles Perez, che si sistema la sfera sul sinistro e passa tra le maglie ormai sfilacciate della difesa del Raja. Che sbaglia ancora al 43′, dando via libera a Borja Mayoral, che infila il portiere avversario per il definitivo 5-0. Ora spazio alle partite ufficiali, si comincia giovedì prossimo a Trebisonda per l’andata dei play off di Conference League contro il Trabzonspor.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Per la Roma dopo la vittoria contro il Raja Casablanca ha parlato Matias Vina, all’esordio assoluto in giallorosso: “C’era un certo nervosismo, come in tutti gli esordi, ma sono molto contento per la vittoria e la prestazione della squadra. Fisicamente sto mettendo a punto la condizione, mi sono allenato tre settimane da solo per la questione della quarantena. Quello che mi mancava era l’intesa con i compagni, i movimenti. Mi sono trovato bene in campo. “Molto agguerrito. Probabilmente, nel calcio europeo è quello più simile a quello sudamericano, sicuramente è il più tattico. Pian piano, lo scoprirò. Oggi è stato un piacere ritrovare il pubblico, è tanto che non giocavo con i tifosi ad eccezione della finale della Copa Libertadores. Sicuramente è un grande piacere ritrovarlo“.

Il difensore Marash Kumbulla ha affidato a Instagram il suo pensiero, sottolineando l’importanza per la Roma di aver ritrovato il pubblico dello stadio Olimpico: “Giocare davanti a voi per la prima volta è stata un’emozione enorme, non vedo l’ora di rivedervi la prossima settimana! Importante avvicinarsi alla prima partita ufficiale con una vittoria e senza subire gol“.

VIDEO ROMA CASABLANCA, HIGHLIGHTS E GOL

