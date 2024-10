DIRETTA TRAPANI ACR MESSINA: TESTA A TESTA

Passiamo alla diretta di Trapani Acr Messina, match che dal punto di vista storico non dice molto, purtroppo abbiamo un unico precedente risalente alla stagione scorsa. La competizione in causa non era la Serie C bensì la Coppa Italia. Quindi non solo abbiamo un unico campione da prendere in considerazione ma lascia un po’ il tempo che trova visto si tratta di una Coppa e non del campionato. Però per dovere di cronaca vi diciamo che in quell’occasione il Trapani vinse il derby con un secco 4-0 con le reti di Karic e poi la tripletta di Lescano.

Come arrivano con lo stato di forma le due squadre invece? Il Trapani viene da due vittorie in cinque partite, le altre tre sono finite in parità. Passando invece al Messina ha perso due match contro il Crotone e il Picerno per poi pareggiare le altre tre. Quindi sembra propendere tutto verso il Messina, ma le statistiche saranno d’accordo? Cerchiamo di scoprirlo insieme nel prossimo aggiornamento dove analizzeremo le statistiche in cerca dei trend delle due squadre in questa diretta di Trapani Messina. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE LA DIRETTA TRAPANI ACR MESSINA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Per la diretta Trapani Acr Messina in tv dovrete aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: il match di Serie C viene infatti mandato in onda sui canali che vanno dal 251 in avanti, ci sarà comunque la possibilità di seguirlo in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, dedicata ai clienti e che non comporta costi aggiuntivi. Per quanto riguarda la seconda opzione, è garantita dalla piattaforma Now Tv, sempre in mobilità; anche in questo caso però bisognerà essere abbonati al servizio.

OCCASIONE PER I GRANATA!

Con la diretta Trapani Acr Messina vivremo un bel derby siciliano che si gioca alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre 2024, per la nona giornata nel girone C di Serie C. Tornato in terza divisione, il Trapani sta confermando le grandi ambizioni di Sport Invest e del presidente Valerio Antonini, un tandem che gestisce anche gli Shark del basket: la squadra si è immediatamente posizionata nelle alte posizioni della classifica, il pareggio strappato a Sorrento ci ha mostrato un Trapani capace di resistere anche con l’uomo in meno e che sicuramente punta ai playoff già nella stagione da neopromosso, traguardo che può davvero centrare.

Le cose sono leggermente più complicate per l’Acr Messina, che ancora una volta lotta per salvarsi; tuttavia anche i peloritani stanno facendo qualche passo avanti abbastanza importante, per esempio domenica scorsa hanno fermato la capolista Benevento ottenendo un punto molto prezioso, che potrebbe pesare tanto nel corso della stagione. Adesso vedremo quello che succederà tra poco nella diretta Trapani Acr Messina, mentre aspettiamo che la partita si giochi proviamo a scoprire le mosse da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TRAPANI ACR MESSINA: PROBABILI FORMAZIONI

Salvatore Aronica deve fare a meno dello squalificato Amedeo Benedetti nella diretta Trapani Acr Messina: il suo posto potrebbe dunque prenderlo Martina, in mezzo alla difesa da valutare Sabatino (pronti Celiento e Gelli) con Luigi Silvestri altro centrale e Ciotti terzino destro, in porta andrà Seculin. In mezzo al campo dovrebbero agire Carriero, Federico Carraro e Karic ma ci sono le alternative Crimi e Mastrantonio, tridente con Mamadou Kanoute e Bifulco sui lati a supportare la prima punta, qui abbiamo Lescano che parte in vantaggio su Maguette Fall che però se la gioca.

La diretta Trapani Acr Messina ci dice dei giallorossi disposti da Giacomo Modica con un modulo speculare: Krapikas il portiere con Francesco Rizzo e Manetta a protezione, sulle fasce laterali ecco Lia e Ortisi che assistono un centrocampo nel quale Garofalo fa il frangiflutti (favorito su Anzelmo) mentre Di Palma potrebbe prendere il posto di uno tra Frisenna e Petrucci come mezzala. Davanti invece i ballottaggi sono tra Re, Petrungaro e Cominetti per la corsia destra, tra Pedicillo e Blue Mamona per quella sinistra; imprescindibile Anatriello come prima punta, autore di tre gol in avvio di campionato.

QUOTE E PREVISIONI SU TRAPANI ACR MESSINA

Nella diretta Trapani Acr Messina è interessante anche leggere le quote che sono state fornite dai bookmaker: secondo la Snai c’è un vantaggio netto da parte della squadra di casa, con un valore che ammonta a 1,35 volte la vostra giocata sul segno 1. Per contro la vittoria dell’Acr Messina, regolata dal segno 2, vi permetterebbe di vincere una somma che equivale a ben 7,25 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto, infine il segno X per il pareggio porta in dote un guadagno corrispondente a 4,50 volte la cifra in palio.