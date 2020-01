Diretta Trapani Ascoli/ Streaming video DAZN: siciliani per risalire (Serie B)

Trapani Ascoli sarà una sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Provinciale di Erice per la ventesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. I siciliani ripartono dal penultimo posto in classifica dopo un girone d’andata difficile, in cui la squadra ha sofferto il ritorno in cadetteria passando anche da un cambio di allenatore, con Fabrizio Castori che ha preso il posto di Francesco Baldini, e una squadra rinnovata da un’ottima campagna acquisti. Il 2019 si è chiuso per il Trapani con un pesante tris incassato a Crotone, mentre l’Ascoli ne ha subiti 4 in casa della capolista Benevento. I marchigiani hanno vissuto però un girone d’andata di tutt’altro spessore rispetto ai diretti avversari, chiudendo la prima metà di campionato al settimo posto in piena zona play off. I bianconeri hanno perso però 6 delle ultime 8 sfide disputate fuori casa in campionato, le ultime 3 consecutivamente contro Empoli, Pordenone e appunto Benevento. Il Trapani in casa non vince dalla sfida del 1 dicembre scorso contro il Chievo: nel match d’andata è stato l’Ascoli ad avere la meglio, 3-1 firmato dalle reti di Scamacca, autorete di Luperini e Da Cruz. Nei precedenti in Serie B il Trapani è riuscito a battere una sola volta i marchigiani, 4-3 in casa il 16 aprile 2016.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trapani Ascoli, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Provinciale di Erice, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre o sul satellite bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN, broadcaster ufficiale del campionato di Serie B per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI ASCOLI

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Trapani Ascoli, sfida prevista sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Provinciale di Erice per la ventesima giornata del campionato di Serie B? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Trapani allenato da Fabrizio Castori sceglierà il 3-5-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Carnesecchi; Fornasier, Pagliarulo, Candela, Moscati, Luperini, Corapi, Colpani, Grillo; Evacuo, Pettinari. Risponderà l’Ascoli guidato in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Leali; Laverone, Brosco, Gravillon, Padoin; Gerbo, Petrucci, Cavion; Brlek; Ardemagni, Da Cruz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.40 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.00. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.85 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.80.



