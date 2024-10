DIRETTA TRAPANI AVELLINO: GLI IRPINI VOLANO!

Con la diretta Trapani Avellino viviamo un’interessante partita per la dodicesima giornata nel girone C di Serie C 2024-2025: le due squadre si affrontano alle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre nel turno infrasettimanale, e si tratta di un match tra due realtà davvero in forma. Il Trapani è una neopromossa con grandi ambizioni e le sta confermando sul campo: arriva dal pareggio di Monopoli, ma nell’ultima giocata in casa ha vinto addirittura 5-1 contro l’Audace Cerignola seconda in classifica, è già fortemente candidato a un posto nei playoff e potrebbe puntare ancora più in alto trovando maggiore continuità soprattutto in trasferta.

L’Avellino era partito male come già l’anno scorso, ma si è trasformato: una volta che ha capito come giocare ha messo insieme cinque vittorie consecutive, l’ultima un 6-0 contro l’Acr Messina, e si è già portato al terzo posto minacciando ora di andare a dare fastidio al Benevento, in questo momento gli irpini sono forse i principali favoriti per salire direttamente in Serie B ma nella partita del Provinciale chiaramente rischiano. Vedremo allora cosa succederà in campo, aspettando la diretta Trapani Avellino è sicuramente utile fare un recap sulle possibili scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

TRAPANI AVELLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Trapani Avellino sarà visibile sui canali del pacchetto Calcio della televisione satellitare, che in questa stagione si occupa del campionato di Serie C: in particolare questa partita viene trasmessa su Sky Sport 254, dunque avrete bisogno di un abbonamento specifico per assistervi mentre la diretta Trapani Avellino streaming video sarà garantita senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go, noi però possiamo ricordare che la mobilità è un’opzione valida anche con la piattaforma DAZN, anch’essa disponibile dopo aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI AVELLINO

Visti gli impegni ravvicinati, la diretta Trapani Avellino potrebbe prevedere turnover: Salvatore Aronica può lasciare in panchina almeno uno tra Lescano e Maguette Fall per promuovere titolare King Udoh, ci provano anche Mamadou Kanouté e Spini per la trequarti mentre in mezzo al campo Federico Carraro può sostituire Crimi in regia, con Karic e Carriero sulle mezzali. Per quanto riguarda la difesa, favoriti sempre Luigi Silvestri e Celiento come centrali davanti a Seculin, ma Valietti e Martina insidiano Ciotti e Amedeo Benedetti per quanto riguarda gli esterni bassi.

Raffele Biancolino invece dovrebbe confermare, nella diretta Trapani Avellino, il bomber Patierno e D’Ausilio già autore di 10 assist: nel suo 4-3-1-2 sono le due certezze e allora potrebbe riposare Raffaele Russo a vantaggio di Gori, a centrocampo da valutare Armellino che può prendere il posto di Palmiero e completare il reparto insieme al frangiflutti De Cristofaro e l’altra mezzala Sounas, in difesa Thiago Cionek si gioca una maglia con Rigione e Enrici, Liotti a sinistra può operare per Frascatore con Iannarilli in porta e Cancellotti terzino destro.

TRAPANI AVELLINO: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote Snai la diretta Trapani Avellino sorride ai padroni di casa, anche se ci vengono presentate delle cifre in equilibrio: abbiamo infatti un valore corrispondente a 2,25 volte la posta in palio sul segno 1 per la vittoria del Trapani, mentre il segno 2 che identifica il successo dell’Avellino vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, con questo bookmaker vi farebbe intascare 3,05 volte l’importo giocato sulla partita.