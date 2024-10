VIDEO AVELLINO MESSINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi l’Avellino annichilisce il Messina vincendo con un roboante 6 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Lupi iniziano bene la partita provando subito a colpire con un tiro impreciso di De Cristofaro intorno al 5′.

Video Catania Latina (0-1)/ Gol e highlights: risolve Ercolano nella ripresa! (Serie C 27 ottobre 2024)

I biancoverdi continuano a spingere ed i loro sforzi vengono premiati al 19′ dalla rete del vantaggio siglata da De Cristofaro, approfittando di un errore commesso da Kaprikas, oltre a raddoppiare già verso il 29′ con il gol firmato di testa da Enrici, su assist di Rigione. I minuti passano e gli irpini trovano il tris al 45′ con Russo, su suggerimento di D’Ausilio.

Video Giugliano Crotone (1-3)/ Gol e highlights: bella vittoria dei calabresi (Serie C, 27 Ottobre 2024)

Nel secondo tempo l’infortunio rimediato proprio da D’Ausilio, rilevato da Tribuzzi al 54′, non frena gli uomini di mister Biancolino che calano anzi il poker al 56′ con Russo, che completa la doppietta personale di testa con l’aiuto del neo entrato Tribuzzi. Nel finale i siciliani non riescono a reagire nel modo corretto e subiscono anche la doppietta firmata da Patierno tra il 73′ ed il 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Gabriele Sacchi, proveniente dalla sezione di Macerata, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Russo all’85’ da un lato, Frisenna al 66′, Di Palma al 76′ e Manetta al 77′ dall’altro. I tre punti maturati nell’undicesima giornata di campionato tramite questa goleada permettono all’Avellino di toccare quota 19 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre il Messina non si muove e rimane attardato a 9 punti.

Video Feralpisalò Lecco (2-1)/ Gol e highlights: Pietrelli decide il match! (Serie C 27 ottobre 2024)

VIDEO AVELLINO MESSINA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS