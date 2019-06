Diretta Trapani Catania/ Streaming video e tv: granata favoriti (playoff Serie C)

Trapani Catania, in diretta dallo Stadio Polisportivo Provinciale di Erice, in programma domenica 2 giugno alle ore 20.30, sarà la sfida valevole per il match di ritorno per la seconda fase nazionale dei play off di Serie C 2018-2019. Derby siciliano ad alta tensione, con i padroni di casa che proveranno a sfruttare il fattore campo e soprattutto la possibilità di passare il turno, in caso di parità tra andata e ritorno, grazie al miglior piazzamento nella regular season. Dall’altra parte il Catania, che pure ha faticato a recuperare il 2-2 in casa nel turno di andata, cerca l’impresa esterna per vendicare la delusione dell’anno scorso, quando la Serie B sfumò proprio in semifinale dopo la sconfitta ai rigori col Siena e poi col mancato ripescaggio in estate.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Trapani Catania non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI CATANIA

Le probabili formazioni di Trapani Catania, match atteso questa sera al Provinciale di Erice. I nerazzurri allenati da D’Angelo con un 4-3-3 partiranno con Ferrara; Scrugli, Mulé, Ramos, Franco; Tolomello, Girasole, Toscano; Golfo, Evacuo, Fedato. Gli ospiti allenati da Sottil schiereranno un 4-3-1-2 con Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese; Biagianti, Carriero, Rizzo; Sarno; Marotta, Di Piazza.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Trapani favorito per la conquista della vittoria sul Catania. Vittoria in casa quotata 2.20 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.00 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.30 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



