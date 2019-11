Diretta Trapani Cosenza/ Streaming video DAZN: incrocio per la salvezza (Serie B)

Trapani Cosenza, che sarà diretta dal signor Prontera, si gioca alle ore 15:00 di domenica 10 novembre e sarà dunque uno dei posticipi nella 12^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Una sfida importantissima per la salvezza, perché queste due squadre sono quelle partite peggio in stagione: il Trapani si trova all’ultimo posto della classifica e nella giornata precedente ha perso di misura a Pordenone, rimanendo dunque staccato dalla concorrenza e rischiando di crollare anche psicologicamente, visto che il brutto periodo non accenna ad interrompersi. Tra questa figura il Cosenza, che potrebbe essersi rilanciato vincendo contro la Cremonese: un successo importante che però adesso dovrà essere confermato. Occasione buona per entrambe quindi, ma dall’altra parte una sconfitta sarebbe pesante; vediamo allora quello che succederà nella diretta di Trapani Cosenza, nel frattempo possiamo anche valutare quelle che sono le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trapani Cosenza, domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.00, non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, che avranno la possibilità di seguire l’incontro attraverso l’app Elevensports tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI COSENZA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Trapani Cosenza, domenica 10 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Provinciale di Erice, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il Trapani allenato da Francesco Baldini schiererà un 4-3-3: Dini, Cauz, Fornasier, Scognamillo; Luperini, Moscati, Taugardeau; Jakimovski, Pettinari, Golfo. 4-2-3-1 per il Cosenza guidato in panchina da Piero Braglia: Perina, Corsi, Idda, Capela, Legittimo, Bruccini, Kanoutè, Sciaudone, Carretta, Riviere, Baez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Trapani Cosenza la formazione di casa. Quota per la vittoria interna proposta a 2.20, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.20 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 3.40. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 2.25 l’over 2.5 e quotato 1.60 l’under 2.5.



