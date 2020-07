Diretta Trapani Pescara/ Streaming video DAZN: ultima spiaggia granata (Serie B)

Trapani Pescara, in diretta dallo stadio Provinciale di Erice, si gioca alle ore 21:00 di venerdì 24 luglio ed è valida per la 36^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020. La sensazione è che i siciliani abbiano sprecato la scorsa settimana l’ultima occasione per rimanere in corsa per i playout: perdendo a Pisa in maniera rocambolesca sono rimasti a -6 dal quartultimo posto, la salvezza diretta è appena più su ma probabilmente nessuno di questi obiettivi sarà centrato, anche se nel girone di ritorno la squadra ha certamente cambiato passo ma paga un avvio pessimo. Il Pescara in questo momento giocherebbe lo spareggio per non retrocedere: altra stagione sotto il par per il Delfino, Andrea Sottil ha preso il posto di Nicola Legrottaglie in panchina e ha ottenuto un bel punto contro il Frosinone, ma adesso ha bisogno delle vittorie per cambiare il corso della storia. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Trapani Pescara; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco vediamo in che modo potrebbero essere disposte dai due allenatori, leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni.

La diretta tv di Trapani Pescara non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: il campionato di Serie B è infatti un’esclusiva del portale DAZN, attivo dallo scorso anno e che trasmette tutte le partite del torneo cadetto (con l’anticipo che va sulla televisione nazionale). Di conseguenza il solo modo per assistere alle immagini è quello di sottoscrivere un abbonamento e avvalersi del servizio di diretta streaming video, utilizzando cioè dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Per Trapani Pescara Fabrizio Castori non avrà a disposizione l’ex Mamadou Coulibaly, squalificato; spazio dunque a Odjer in mezzo al campo, il ghanese è favorito su Luigi Scaglia per coprire una delle due mezzali. Sull’altro versante ci sarà Luperini, Taugourdeau sta in mezzo a fare da metronomo mentre sulle due corsie dovrebbero agire nuovamente Kupisz e Buongiorno, con Grillo comunque in allerta per la sinistra. Difesa con Pagliarulo, Fornasier e Scognamillo a protezione del portiere Carnesecchi, il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Dalmonte e Filip Piszczek. Sono due gli squalificati nel Pescara: Galano, al secondo di tre turni di stop, e Kastanos. Sottil conferma il 3-4-2-1, al posto del cipriota di scuola Juventus dovremmo vedere Busellato (in vantaggio su Crecco) che farà coppia con Ledian Memushaj in mezzo al campo, sulle corsie ancora spazio per Zappa e Balzano mentre davanti potrebbero giocare nuovamente Clemenza e Pucciarelli, con Bocic che insidia la prima punta Riccardo Maniero. In difesa Scognamiglio, Bettella e Del Grosso comporranno la linea che si piazzerà a protezione del portiere Fiorillo.

Per un pronostico su Trapani Pescara sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo la quale c’è equilibrio ma i siciliani sono favoriti: il segno 1 vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 2,40 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 3,05 volte la puntata che accompagna il segno 2 per il successo del Delfino. L’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,10 volte l’ammontare della vostra giocata.



