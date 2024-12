DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA: UN BIG MATCH!

La prima partita che va in scena alle ore 12.00 è la diretta Trapani Reggio Emilia, una sfida di alta classifica tra due formazioni che hanno già ottenuto la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Trapani ha già dimostrato la sua competitività nelle scorse settimane, una neopromossa che sapevamo potesse dare fastidio alle big ma che forse in pochi immaginavano già così in alto, forte però di un roster di primo livello allenato da un tecnico esperto come Jasmin Repesa, e dunque si può davvero sognare.

Diretta/ Reggio Emilia Varese (risultato finale 97-80): Winston chiude con 21 punti (22 dicembre 2024)

Reggio Emilia però segue la scia degli Shark: la Unahotels, reduce dalla vittoria contro Varese, sta facendo un grande campionato e il fatto di aver migliorato il già positivo passo della scorsa stagione la dice lunga sul modo in cui si è operato in società, davvero questa squadra può tornare quella che una decina di anni fa si era presa due finali scudetto consecutive e provare a insidiare le corazzate, sfruttandone il momento difficile. Quello che sappiamo è che la diretta Trapani Reggio Emilia sarà particolarmente attesa e noi non vediamo l’ora di viverla, adesso però dobbiamo provare ad analizzarla nel migliore dei modi.

Video Reggiana Falco Szombathely (79-88)/ Sintesi e highlights: 22 per Winston e Perl! (18 dicembre 2024)

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

Chi non vuole perdersi l’anticipo di basket ma non può andare al palazzetto può gustarsi comunque in televisione la diretta Trapani Reggio Emilia su DAZN. Il servizio è chiaramente in abbonamento, e si potrà assistere al match con la diretta Trapani reggio Emilia in streaming video.

DIRETTA TRAPANI REGGIO EMILIA: AMBIZIONI FORTI

Avvicinandoci alla diretta Trapani Reggio Emilia diciamo allora che questa partita rappresenta più o meno un riassunto di quello che sta accadendo in Serie A1: come detto le big non stanno facendo il vuoto, vuoi perché impegnate nel recupero in Eurolega o perché strutturalmente ci può sempre essere un momento di stanca; ne stanno allora approfittando realtà minori o “provinciali” alla ricerca del loro posto al sole, pronte a scalfire lo status quo del massimo campionato di basket come già era accaduto anni fa, con Reggio Emilia che fa da ideale punto di contatto tra le due diverse epoche di questo torneo.

Diretta/ Reggio Emilia Falco (risultato finale 79-88): il Szombathely vince in rimonta! (18 dicembre 2024)

Anche Trapani però spera e sogna: gli Shark sono una neopromossa, che con le debite differenze, segue gli esempi di Trento e Tortona che, appena arrivate al piano di sopra, erano riuscite a qualificarsi ai playoff ed entrare immediatamente nel gruppo delle big, ora che siamo arrivati alla qualificazione in Coppa Italia non possiamo più schermarci dietro le poche partite disputate perché il girone di andata è quasi terminato, sia Trapani che Reggio Emilia sono realtà concrete e noi restiamo in attesa di un match che, a sorpresa rispetto alle premesse, può valere davvero l’avvicinamento alla vetta della classifica.